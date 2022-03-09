南韓大選混沌 2候選人反感度史上最高 民眾嘆：沒得選

李在明代表執政黨參選。（Getty Images）

南韓 9日將舉行總統大選正式投票，兩大黨候選人在事前民調 中支持度的極小差距史無前例，選前最後民調顯示兩人支持度皆約四成。專家指出，選民對現任政府施政不滿，選情難以捉摸。根據民調，希望政黨輪替的選民占比高達5成。

政治系教授申律指出，現任政府不受民調支持，讓執政黨候選人必須拿出有別於現任政府的政策，結果就是執政黨與在野黨候選人政見相似度高，加上選民對兩大黨候選人反感度都史無前例地高，政見反而不再是重點。

「第17屆總統大選時，李明博的反感度為38%，第18屆的朴槿惠反感度大約在37%左右，但這次兩大黨候選人的反感度都幾乎達到5成以上」，申律分析，這次總統大選已不是候選人之間的競爭，而是「陣營」之間的角力。

「所以爭取中間選民就更為重要」，申律說，過去南韓選舉中，40至49歲族群是最沒有特別政治偏好的選民，但在這次大選中則是20到39歲族群最為搖擺，因此年輕選民也成為這次大選的主戰場；至於什麼因素最能吸引年輕選民，申律表示，「應該說，南韓20多歲的年輕族群，在既有權利受損時特別敏感，因此對現任政權的批判度也較高」。

尹錫悅代表最大在野黨參選。（Getty Images）

這次的總統候選人雖然有14人，但基本上只是尹錫悅和李在明之爭，許多選民抱怨沒好選擇，感嘆這是「歷來最沒好感大選」。第三勢力國民之黨的安哲秀上周退選，改為支持尹錫悅，但他仍在投票名單中，支持者未必會倒戈向尹錫悅，因此未必對選舉形勢帶來巨大影響。