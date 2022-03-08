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20年來「最髒選舉」…南韓大選變抹黑戰 敗者恐入獄

編譯中心／綜合7日電

南韓總統大選將於9日投票，共有12名候選人角逐，民調顯示是朝野兩大黨單打獨鬥局面。不過在此關鍵時刻，執政共同民主黨黨魁宋永吉7日為總統候選人李在明拉票時，遭不明人士用鐵錘襲擊頭部受傷送院。南韓本屆大選兩大候選人醜聞不斷，互相抹黑，外界普遍認為敗選的一方恐將鋃鐺入獄。

7日中午12時許，宋永吉在首爾新村為李在明進行宣傳活動時，一名不明人士突然衝到他身旁，舉起用黑色袋子包住的錘子重擊宋永吉頭部3至4次。嫌犯隨即被多人制服，宋永吉頭部流血，緊急送往附近醫院急診，消息指他無生命危險。

有在現場採訪的記者聲稱，嫌犯是一名YouTuber，專門製作政治相關的影片，從上月起就開始跟蹤宋永吉；有目擊者稱，嫌犯在攻擊後高呼「反對美韓軍演」。

代表執政黨的李在明，這是大選頭號對手是最大在野黨「國民力量」候選人尹錫悅，雙方提出噱頭十足的政見來爭取選民支持。例如李在明承諾把「治療禿頭」納入健保，尹錫悅則喊出廢除「性別平等部」，認為性別平權在南韓已形成「反向歧視」，希望藉此搶年輕男性選票。

本屆總統大選被稱為史上「最骯髒的選舉」，候選人醜聞、失言等風波不斷。李在明被指擔任城南市市長期間，在房地產項目上收受巨額回扣。兩名主要候選人的妻子也爆出醜聞，尹錫悅妻子金健熙被揭博士論文抄襲並偽造學歷；李在明太太金慧京被爆把公務員當作私人助理，兩人最後均公開道歉。

李在明和尹錫悅各自的團隊和支持者，都曾控訴對方誹謗、造謠等罪名，競選現場也充斥辱罵聲。一名總統領導能力研究所負責人說，「今年的大選被負面競選淹沒，前所未有，而社會上瀰漫的仇恨氣氛不會在選後輕易消失。」目前尹錫悅、李在明的支持率分別為44.4%和43.7%。

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