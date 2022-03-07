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南韓大選前被指「再射飛彈武嚇」 北韓：測試偵察衛星

編譯中心／綜合6日電
南韓首爾民眾5日在當地火車站觀看電視播放北韓試射飛彈新聞。（Getty Images）
南韓首爾民眾5日在當地火車站觀看電視播放北韓試射飛彈新聞。（Getty Images）

南韓總統大選投票日僅剩數天，北韓5日上午疑似發射一枚中程彈道飛彈，北韓國營媒體今天報導，北韓進行了偵察衛星發展的「另一次重要測試」。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導指出，在偵察衛星發展計畫下，北韓國家宇宙開發局和國防科學院5日進行了另一次重要測試，「透過測試，國家宇宙開發局確認了衛星資料傳輸和接收系統、以及控制指揮系統與各式地面控制系統的可靠性。」

9日即將舉行總統大選的南韓認為，北韓美其名的測試，其實是彈道飛彈試射。首爾北韓大學院大學教授梁茂進（Yang Moo-Jin，音譯）表示：「由於衛星和洲際彈道飛彈從裡到外都相同，衛星發射將使得朝鮮半島回到2017年的緊張時期。」他說，本月2次試射或許也想向華府傳達訊息，這是平壤當局含蓄尋求讓步，以免跨越發射洲際彈道飛彈的「紅線」。

南韓梨花女子大學北韓研究教授朴元坤（Park Won-gon，音譯）表示：「北韓若踩紅線，就會有不確定性，因為他們不知道拜登政府會如何回應。」

而且，全球屏息關注烏克蘭局勢之際，北韓不希望受到冷落。

朴元坤說：「平壤當局會希望在能吸引最多注意力的時間和環境下進行發射。」

慶南大學教授林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）表示，南韓總統大選似乎引發北韓「對自身安全的焦慮」。林乙哲說：「平壤當局似乎認為，無論誰當選南韓總統，都很難期待兩韓關係能有進展，他們因此深信加強自我防衛才是最好的辦法。」

北韓 南韓 彈道飛彈

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