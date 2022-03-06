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強力鎮壓…緬甸軍政府剝奪「影子政府」成員公民權

編譯中心／綜合5日電
自從政變以來，緬甸深陷動盪之中，軍方對異議人士強力鎮壓。圖攝於2月22日在新德里的抗議軍事政變活動。（路透）
自從政變以來，緬甸深陷動盪之中，軍方對異議人士強力鎮壓。圖攝於2月22日在新德里的抗議軍事政變活動。（路透）

緬甸軍事執政當局今天在緬甸環球新光報上發布通告說，軍事執政當局已經撤銷反對派「緬甸全國團結政府」（National Unity Government，NUG）多名成員的公民權。

緬甸軍方在去年2月1日發動政變，推翻翁山蘇姬的民選政府之後，遭罷黜的前政府多位成員和國會議員組成了全國團結政府，並號召民眾，從緬甸的各個角落反抗軍政府的統治。

這個反對派的影子政府因而被軍事當局宣告為「恐怖組織」。通告表示，被剝奪公民權的人士包括：全國團結政府的發言人沙瑟(Sasa)、外長辛瑪昂(Zin Mar Aung)、內政部長倫哥臘(Lwin Ko Latt)，以及人權部翁苗敏(Aung Myo Min)。

根據軍政府的通告，全國團結政府這個團體違反了現有的國家法律，並因犯下可能傷害緬甸國家利益的行為而被定罪。

此外，作家潘西羅(Ei Pencilo)和知名活動人士敏哥奈(Min Ko Naing)以及尹丁查孟(Ei Thinzar Maung)，也都被剝奪公民權。通告說，「犯下類似罪行者都將被查明並予以起訴。」

全國團結政府並未占有任何土地，也沒有獲得任何外國政府的承認，他們的許多成員不是藏匿就是流亡。

提名為團結政府領導人的翁山蘇姬，自從政變以來就遭到拘押，並面臨一連串的起訴罪名，可能讓她被關在大牢超過150年。

自從政變以來，緬甸一直深陷動盪之中，並引發軍方對異議人士的強力鎮壓。根據當地維權組織引用的數據，已有超過1600人在鎮壓中遇害。

緬甸 翁山蘇姬 提名

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