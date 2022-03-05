斡旋俄烏衝突 法國總統馬克宏4月連任機會大

法國總統馬克宏3日宣布將競選連任。（Getty Images）

法國總統馬克宏 3日正式宣布，在下月10日總統大選競選連任。法國民調 機構BVA最新民調看好馬克宏和極右派候選人瑪蘅．雷朋會進入第二輪投票 ，馬克宏最終將拿下六成選票成功連任，有望成為20年來首位連任的法國總統。

44歲的馬克宏3日晚間透過多間法國媒體發布「致法國人民的一封信」，這封信語氣平靜，反映馬克宏信心提升，他的聲望自烏克蘭危機爆發後成長。他在信中回顧擔任總統五年來的主要政績，指出失業率降至15年來最低水平、疫情前降低財政赤字、加強軍力，及減少對化石燃料依賴等。

馬克宏也對未來提出多項目標，稱法國應在可再生能源、核能和農業等領域處於領先地位，及擺脫化石燃料依賴等。

雖然俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭可能讓這次選戰黯然失色，但也增添馬克宏的勝選機會。法國將於4月10日和24日舉行總統大選首輪投票和決選，民調普遍顯示馬克宏聲勢領先。現在戰爭讓外交政策成為選戰焦點，而非對手偏好的國內議題。馬克宏在這次東歐危機扮演外交對話的重要角色。

民調顯示，馬克宏首輪投票支持度是二成八，遙遙領先其他對手。位居第二的雷朋支持度是一成七。