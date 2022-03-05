我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國防部宣布停火 履行「人道走廊」承諾

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

斡旋俄烏衝突 法國總統馬克宏4月連任機會大

編譯中心／綜合4日電
法國總統馬克宏3日宣布將競選連任。（Getty Images）
法國總統馬克宏3日宣布將競選連任。（Getty Images）

法國總統馬克宏3日正式宣布，在下月10日總統大選競選連任。法國民調機構BVA最新民調看好馬克宏和極右派候選人瑪蘅．雷朋會進入第二輪投票，馬克宏最終將拿下六成選票成功連任，有望成為20年來首位連任的法國總統。

44歲的馬克宏3日晚間透過多間法國媒體發布「致法國人民的一封信」，這封信語氣平靜，反映馬克宏信心提升，他的聲望自烏克蘭危機爆發後成長。他在信中回顧擔任總統五年來的主要政績，指出失業率降至15年來最低水平、疫情前降低財政赤字、加強軍力，及減少對化石燃料依賴等。

馬克宏也對未來提出多項目標，稱法國應在可再生能源、核能和農業等領域處於領先地位，及擺脫化石燃料依賴等。

雖然俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭可能讓這次選戰黯然失色，但也增添馬克宏的勝選機會。法國將於4月10日和24日舉行總統大選首輪投票和決選，民調普遍顯示馬克宏聲勢領先。現在戰爭讓外交政策成為選戰焦點，而非對手偏好的國內議題。馬克宏在這次東歐危機扮演外交對話的重要角色。

民調顯示，馬克宏首輪投票支持度是二成八，遙遙領先其他對手。位居第二的雷朋支持度是一成七。

馬克宏 民調 投票

上一則

炸彈客襲清真寺 巴基斯坦至少57死

下一則

俄侵烏…波蘭擴軍自保 打造北約最強陸軍

延伸閱讀

馬克宏宣布競選連任 最新民調看好連任成功

馬克宏宣布競選連任 最新民調看好連任成功
控制烏克蘭 普亭無意休戰…馬克宏悲觀：最糟的還沒來

控制烏克蘭 普亭無意休戰…馬克宏悲觀：最糟的還沒來

馬克宏宣布競選連任 迎戰4/10法國大選首輪投票

馬克宏宣布競選連任 迎戰4/10法國大選首輪投票
法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

熱門新聞

俄國總統普亭（左）與法國總統馬克宏（右）再一次就烏克蘭危機通話。路透資料照片

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

2022-02-28 21:53
普亭24日下令出兵烏克蘭。美聯社

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

2022-02-26 08:11
路透

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

2022-02-25 22:30
俄國外長拉夫洛夫警告第三次世界大戰的風險。美聯社

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

2022-03-02 08:00
俄羅斯傳出襲擊紮波羅熱核電廠之際，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲世界「立即採取行動」。Getty Images

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

2022-03-04 08:59
俄羅斯警告，如果芬蘭也想加入北約，將會面臨「嚴重的軍事和政治後果」。圖為俄國外交部發言人沙卡洛娃。美聯社

芬蘭是下個目標？俄國威脅：加入北約將面臨嚴重後果

2022-02-25 21:46

超人氣

更多 >
找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭
布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭

布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭
喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺
開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧

開戰Day10／ 俄烏停火闢人道走廊 馬立波市長：撤離吧
龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了