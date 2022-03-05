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炸彈客襲清真寺 巴基斯坦至少57死

編譯中心／綜合4日電
巴基斯坦西北部城市白夏瓦清真寺4日發生大爆炸，已知至少造成57人死亡、近200人受傷。（Getty Images）
巴基斯坦西北部城市白夏瓦清真寺4日發生大爆炸，已知至少造成57人死亡、近200人受傷。（Getty Images）

巴基斯坦西北部城市白夏瓦（Peshawar）一座什葉派清真寺，4日遭到自殺炸彈襲擊發生大爆炸，造成至少57人死亡、194人受傷，目前尚未有組織出面宣稱犯案。

綜合外媒報導，巴基斯坦警方指出，當時有許多信徒聚集在清真寺內祈禱，突然一枚威力強大的炸彈在寺內爆炸，造成數十人死亡、上百人受傷，目前初步判定是恐怖分子進行「自殺式襲擊」。

白夏瓦市警察局長伊加茲汗（Mohammed Ijaz Khan）表示，一開始兩名武裝分子在白夏瓦舊城區的庫查里薩爾達（Kucha Risaldar）清真寺外，向警察開火。槍戰中一名武裝分子被擊斃，警察一死一傷，另一名武裝分子隨即跑進清真寺然後引爆一枚炸彈。

警官瓦希德汗（Waheed Khan）說，爆炸發生時，正值信眾聚集在清真寺參加禮拜，由於許多傷者情況危急，死亡人數可能增加。

這是巴基斯坦什葉派近年來所遭遇傷亡最慘重的攻擊之一，尚無任何團體出面宣稱對這起爆炸案負責。白夏瓦靠近巴基斯坦和阿富汗邊界，伊斯蘭國（Islamic State）和巴基斯坦神學士（Taliban）過去曾在該地區進行過類似的攻擊。

巴斯基坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）已譴責這起攻擊事件；巴基斯坦內政部長艾哈邁德（Sheikh Rasheed Ahmad）則下令當地首長立刻調查此事件。

在遜尼派（Sunni）穆斯林居多數的巴基斯坦，占少數的什葉派穆斯林不斷遭到襲擊。

最近幾個月，巴基斯坦暴力事件遽增。分析人士稱，阿富汗神學士去年8月重新掌權，令巴基斯坦神學士更加膽大妄為。

警察 神學士 阿富汗

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