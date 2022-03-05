南韓大選倒數 北韓又試射飛彈 未入日本專屬經濟區

韓國4日起進行為期兩天的總統大選事前投票。（路透）

南韓 合同參謀本部當地時間5日在聲明中說，北韓 向朝鮮半島以東海域發射一枚不明飛行物體，似乎是在南韓9日舉行總統大選前試射飛彈。

日本防衛大臣岸信夫說，北韓上午8時47分左右至少試射一枚彈道飛彈，推估最高高度達約550公里、飛行距離約300公里，研判已掉落日本專屬經濟區（EEZ）外側海域。日本海上保安廳表示，目前尚未接獲跟日本相關的船隻受害。

路透報導，這是北韓今年第九度發射飛行物體，上一次是在2月27日，當時南韓軍方宣稱北韓試射彈道飛彈，北韓則聲稱是在測試偵察衛星系統。

一份新的報告4日指出，北韓的主要核子設施正在全力運作中，最新證據顯示，無論誰贏得南韓9日的總統大選，都將面臨這一項重大挑戰。

在去核談判停滯下，北韓在1月進行了破記錄次數的飛彈試射行動。北韓並且準備在不久的未來發射一枚間諜衛星，同時暗示可能恢復自2017年以來的首次核子武器測試，或其最長程的洲際彈道飛彈(ICBMs)試射。

國際監督人員表示，北韓也顯示已在幕後利用位於寧邊(Yongbyon)的核子反應爐來生產燃料供潛在的核子武器用，並擴大其核子生產設施。

這份報告指出，北韓可能現在接近於要啟用一項實驗性輕水反應爐(Experimental Light Water Reactor)，雖然仍需要完成額外的工作以擴大一處放射性化學實驗室的能量。該實驗室會重新處理核廢料以提鍊出鈽(plutonium)。

這份報告的結論是，「北韓的鈽生產能量可能出現大幅增加。」

韓大選 事前投票 率創新高

此外，南韓4日起進行為期兩天的總統大選事前投票，開放9日當天無法前往投票的選民到任一投票所投票，截至目前，事前投票率已達17.57%，較上屆大選首日投票率高出5.87個百分點，創下最高紀錄。若依目前趨勢，兩天事前投票累計投票率可能超過30%。