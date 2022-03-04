在野黨整合成功 南韓大選恐變天

南韓總統大選在野陣營候選人尹錫悅（左）與安哲秀（右）3日宣布完成整合，安哲秀棄選。（美聯社）

南韓 國際廣播電台報導，9日投票 的南韓總統大選提前投票將從4日開始，在野陣營的國民力量黨候選人尹錫悅和國民之黨候選人安哲秀宣布完成整合，他們將共同對戰自由派的執政黨共同民主黨 總統候選人、現任總統文在寅熱門「接班人」李在明。

此前有分析指出，如果這兩大在野黨合併推出一位候選人，那麼這位候選人在大選中的得票率，將遠高於李在明。

尹錫悅和安哲秀3日召開記者會發布聯合宣言指出，雙方承載著國民對政權更替的熱切盼望，將開啟通往國民團結和大韓民國未來的大長征。

安哲秀表示，今天是創造更美好大韓民國的起點，決定齊心協力實現更好的政權更替。

宣言強調兩人是一個團隊，稱將打造面向未來、革新性的國民統合政府。宣言指出，統合政府的關鍵詞是未來、改革、實用、防疫，將在協同治理、合作的原則下施政，將在接管委員會構建、共同政府組建等所有問題上進行協商。

安哲秀宣布支持尹錫悅。尹錫悅表示，自己接受安哲秀的意願，必定取得勝利、共同打造成功的國民統合政府。

兩名候選人在2日晚間電視辯論會結束後會晤，會晤一直持續到3日凌晨2點半。

執政的共同民主黨召開選舉對策委員會本部長團緊急會議，將兩人整合定性為「瓜分職位的勾結」。

共同民主黨表示，國民的眼睛是雪亮的，相信會對此作出嚴正審判。