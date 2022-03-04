警告 3噸太空垃圾 3/4撞月球

科學家預計，重逹3噸的太空 垃圾4日將以每小時5800哩的速度撞擊月球；此撞擊可在月球表面撞出可容納好幾輛連結大卡車的大洞。由於受撞擊的方位是在遠離望遠鏡觀察範圍的月球另一側，可能需要數週甚至數月時間才能看到可確認撞擊影響的衛星圖像。

專家認為，這批太空垃圾是中國近10年前發射出的火箭殘骸，它們一直在太空漂移翻滾。但中國官員懷疑這種說法。不論如何，科學家預計此太空垃圾將鑿出33呎至66呎寬的大洞，撞擊而生的月球塵埃將飛越它貧瘠坑洞的表面數百哩遠。

最早推估出月球將受此太空垃圾撞擊的人是天文學家兼數學物理學家格雷（Bill Gray），他在1月判定這批太空垃圾是2015年為運送美國太空總署（NASA ）深空氣候觀測站而發射的SpaceX 公司獵鷹火箭上層結構。但一個月後，格雷糾正說法，稱那批太空垃圾很可能是2014年中國發射火箭的第三層；中國當時是為了將測試用太空艙送至月球並返回。但中國外交部官員表示，那段上層結構已重新進入地球大氣層並燃燒。

中國有兩次太空任務名稱相似，一次是試飛，一次是2020年將月球樣本送返任務。美國觀察家認為，不無可能是搞混了這兩次任務。

追踪低層太空垃圾的美國太空司令部1日證實，中國2014年探月任務的火箭上層並未脫軌；但它無法確認即將撞擊月球的物體來自哪一國。

哈佛史密森天體物理學中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）的麥克道爾（Jonathan McDowell）支持格雷的修訂評估；他同時指出，「撞擊影響相同。將在月球留下一個小隕石坑。」

月球上有無數隕石坑，範圍可達1600哩。由於月球幾乎沒有真正大氣層，無法抵禦不斷湧現的流星和小行星及偶爾來襲的航空器。因為沒有氣候變化，就沒有侵蝕，撞擊坑永遠存在。

麥克道爾表示，追踪深空任務遺留物很困難；月球引力可以在物體飛越期間改變物體路徑，產生不確定性。他說：「現在許多國家和私營公司都在把東西放入深空的時代，該是時候好好追踪它們了。目前仍只有少數幾人在閒暇時玩票追踪。」