俄烏戰事成警惕 瑞典、芬蘭加入北約民意倍增

芬蘭與瑞典 一向奉行軍事不結盟政策，但俄羅斯入侵烏克蘭 顛覆了兩國現狀，對加入北約掀起「歷史性」高漲的支持聲浪，也破例出口武器，無視俄國 口頭威脅。

分析家指出，瑞典和芬蘭當局目前雖已排除申請加入北約組織，但兩國隨時可能加入。瑞典非政府組織「社會與國防」研究員卡蘭德說：「凡事都有可能，北約各國釋出訊號，可在很短時間內處理成員資格申請程序。」

芬蘭總理馬林1日表示，在俄國攻擊烏克蘭後，民眾和政治人物對加入北約的心態「出現變化」。馬林指出，加入北約的辯論「正如火如荼展開，且肯定會更加熱烈」。但她也警告，現階段不宜斷然做出結論。

這份請願在不到一周就有5萬人聯署，通過提交國會的門檻。芬蘭政黨領袖召開會議，商討如何因應民眾請願要求舉行加入北約公投。

芬蘭國家廣播公司最新民調，53%芬蘭人支持加入北約，是芬蘭首度出現過半數民眾支持加入北約。這個數字與一個月前相比近乎翻倍，當時芬蘭最大報「赫爾辛基日報」調查，僅28%支持加入北約。瑞典電視台2月25日民調也顯示，對加入北約的支持率創下新高，來到41%。

這兩國也破例出口武器給陷入衝突的國家。除了頭盔與護甲，瑞典將運交5000件反戰車武器給烏克蘭，芬蘭將提供2500把突擊步槍、彈藥與1500件反戰車武器。

俄國外交部2月25日警告，瑞典和芬蘭若加入北約，會面臨「非常嚴重的軍事和政治後果」。不過芬蘭當局對此不以為然，稱俄方放話已不是新鮮事。專家預期，瑞典和芬蘭在加入北約一事上將採取一致行動。