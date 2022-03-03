我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京冬季帕奧將開幕 俄國、白俄運動員禁止參加

聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

俄烏戰事成警惕 瑞典、芬蘭加入北約民意倍增

編譯中心／綜合2日電

芬蘭與瑞典一向奉行軍事不結盟政策，但俄羅斯入侵烏克蘭顛覆了兩國現狀，對加入北約掀起「歷史性」高漲的支持聲浪，也破例出口武器，無視俄國口頭威脅。

分析家指出，瑞典和芬蘭當局目前雖已排除申請加入北約組織，但兩國隨時可能加入。瑞典非政府組織「社會與國防」研究員卡蘭德說：「凡事都有可能，北約各國釋出訊號，可在很短時間內處理成員資格申請程序。」

芬蘭總理馬林1日表示，在俄國攻擊烏克蘭後，民眾和政治人物對加入北約的心態「出現變化」。馬林指出，加入北約的辯論「正如火如荼展開，且肯定會更加熱烈」。但她也警告，現階段不宜斷然做出結論。

這份請願在不到一周就有5萬人聯署，通過提交國會的門檻。芬蘭政黨領袖召開會議，商討如何因應民眾請願要求舉行加入北約公投。

芬蘭國家廣播公司最新民調，53%芬蘭人支持加入北約，是芬蘭首度出現過半數民眾支持加入北約。這個數字與一個月前相比近乎翻倍，當時芬蘭最大報「赫爾辛基日報」調查，僅28%支持加入北約。瑞典電視台2月25日民調也顯示，對加入北約的支持率創下新高，來到41%。

這兩國也破例出口武器給陷入衝突的國家。除了頭盔與護甲，瑞典將運交5000件反戰車武器給烏克蘭，芬蘭將提供2500把突擊步槍、彈藥與1500件反戰車武器。

俄國外交部2月25日警告，瑞典和芬蘭若加入北約，會面臨「非常嚴重的軍事和政治後果」。不過芬蘭當局對此不以為然，稱俄方放話已不是新鮮事。專家預期，瑞典和芬蘭在加入北約一事上將採取一致行動。

瑞典 烏克蘭 俄國

上一則

南韓下周大選 最後民調差距僅0.9個百分點 結果難料

下一則

駭客挺烏癱瘓俄國充電站 螢幕寫「普亭是傻瓜」

延伸閱讀

美增加對俄制裁 布林肯明起出訪東歐磋商更多對策

美增加對俄制裁 布林肯明起出訪東歐磋商更多對策
俄國棋王：制裁效果有限 北約動武才能阻止普亭

俄國棋王：制裁效果有限 北約動武才能阻止普亭
俄烏戰 趙立堅發漫畫諷美舉油槍滅火

俄烏戰 趙立堅發漫畫諷美舉油槍滅火
俄撂狠話: 北約繼續軍援烏克蘭 不保證不會出事

俄撂狠話: 北約繼續軍援烏克蘭 不保證不會出事

熱門新聞

俄國總統普亭（左）與法國總統馬克宏（右）再一次就烏克蘭危機通話。路透資料照片

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

2022-02-28 21:53
俄軍24日砲擊烏克蘭基輔附近。(美聯社)

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

2022-02-24 13:03
普亭24日下令出兵烏克蘭。美聯社

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

2022-02-26 08:11
路透

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

2022-02-25 22:30
俄國外長拉夫洛夫警告第三次世界大戰的風險。美聯社

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

2022-03-02 08:00
抗議者舉著將希特勒與普亭並列的標語。(Getty Images)

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

2022-02-24 10:34

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭