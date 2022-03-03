南韓下周大選 最後民調差距僅0.9個百分點 結果難料

南韓總統大選2日舉行選前最後一場辯論會，候選人先禮後兵，由左至右依序是沈相奵、尹錫悅、安哲秀、以及代表執政黨的李在明。（美聯社）

南韓 3月9日將舉行總統大選投票 ，兩大黨候選人支持度差距不大，加上在野黨合推候選人等不確定因素，讓結果更加難以預測；保守派前總統朴槿惠的妹妹則公開聲援執政黨候選人李在明。

南韓第20屆總統大選最後一輪電視辯論2日晚間舉行。3日起禁止媒體報導相關民調 結果，4日和5日將進行提前投票。2日Realmeter公開民調，最大在野黨「國民力量」候選人尹錫悅支持率46.3%，小幅領先「共同民主黨」李在明的43.1%。

Ace Research公布的民調結果差距更小，尹錫悅及李在明支持度分別為44.6%及43.7%，差距僅0.9個百分點。

民調專家指出，南韓過去大選在投票日前約一個月，情勢就會大致底定，但最近一周顯然仍有許多不確定因素，加上兩大黨候選人都有許多負面因素影響，可能連選民都還沒做出決定，提高結果預測難度。

在野黨是否達成合推單一候選人協議，成為近期南韓選情焦點，「國民之黨」候選人安哲秀先前提出候選人單一化提議，但未獲國民力量回應，但在安哲秀宣布單一化破局後，可能因民調結果不如預期，尹錫悅反而大動作回頭尋求單一化，但安哲秀並不領情。

韓聯社分析，國民力量之所以公開提出單一化議題，是為刺激支持者的危機感，促使事前投票率提高，進而誘導希望政黨輪替的安哲秀支持者轉投尹錫悅。

保守派前總統朴槿惠胞妹、前育英財團理事長朴槿姈，2日則發表聲明為李在明拉票，呼籲「保持維新思想的保守派擁抱進步」，認為李在明是唯一能統合進步派及保守派地區，進而促使兩韓統一的唯一人選。朴槿姈原本宣布代表新韓半島黨參選本屆總統，但最後並未登記。