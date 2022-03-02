「千年一遇」暴雨襲澳洲 新省撤4萬人 雪梨恐面臨暴洪

新南威爾斯省長1日下令該省南部4萬名居民撤離家園，另向30萬人發出疏散勸導。（歐新社）

澳洲 當局今天表示，襲擊東岸的強烈雨勢正緩慢向南移至人口第一大省新南威爾斯省，雪梨居民未來兩天必須為大雨可能引發暴洪做好準備。新南威爾斯省省長佩羅特，形容這次惡劣天氣是「千年一遇的事件」，下令省南部4萬人撤離家園，另向30萬人發出疏散勸導。

澳洲氣象局表示，擁有超過500萬人口的雪梨和幾個鄰近地區今天下午可能在6小時內降下多達150毫米雨量。官方統計顯示，雪梨3月平均降雨量為138毫米。佩羅特今天在媒體簡報會中表示：「（天氣系統）目前集中在北部地區，但很快就會向南移動，如同我們目前在雪梨大都會 區所見一般。」

澳洲昆士蘭亞馬里伯勒的街道和建築物被洪水淹沒。（美聯社）

澳洲東部上周降下暴雨引發洪患，淹沒昆士蘭省和新南威爾斯省的城鎮、道路和橋梁，迄今已奪走9條人命。

澳洲東部如今仍有數以百計災民受困在新省北部城市利斯摩的住家中，有些民眾據報在屋頂過夜。市長克瑞格告訴「第7頻道新聞網」，目前仍有9人下落不明，還有400次救援任務待執行。

澳洲廣播公司（ABC）播出的現場畫面顯示，一名救難人員與兩名災民坐在屋頂上，準備將災民送上救援直升機。利斯摩市居民哈迪曼說，昨天一覺醒來，就發現洪水 已經淹到公寓2樓的陽台，她和伴侶爬上屋頂，最終順利獲救。她說，利斯摩市淹水景象十分「駭人」，「就像是划船經過別人家的屋頂。」

澳洲東岸夏季連續第2年以反聖嬰現象氣候模式為主，這種模式通常與降雨量增加有關。昆士蘭省長帕勒榭今天表示，澳洲第3大城布里斯本過去3天降雨量，相當於一年降雨量80%。