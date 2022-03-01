擺脫對俄能源依賴 德國計畫2035年達100%綠電

德國與美國相繼以天然氣管線北溪2號制裁俄羅斯。（美聯社）

俄羅斯入侵烏克蘭，德國 受刺激而調整能源政策，擬提前在2035年前達成100%綠電的目標，以減少對俄羅斯天然氣 的依賴。

歐洲各國高度仰賴從俄國 進口天然氣，其中德國的依賴程度高達55%。不過，能源也因此成為俄國勒索歐洲的地緣政治工具，近年不時出現斷氣或減少運量的情況。

德國國會27日為俄羅斯出兵舉行特別會議，德國經濟暨能源部長哈柏克表示，能源供應就是國家安全，為減少對俄國石油、天然氣和煤炭的依賴，近日將提出新法，全力推動再生能源和綠色氫氣。

財政部長林德納也表示，德國的能源安全規畫必須面對俄國入侵烏克蘭的新現實，再生能源不僅可確保能源供應，還能擺脫對外依賴，因此可稱之為「自由的能源」。

根據「南德日報」（Süddeutsche Zeitung）取得的草案，德國政府計畫修改「再生能源法」，準備在未來幾年大幅擴充風力和太陽能的發電容量，將原本2050年前完全依賴再生能源的目標，提前在2035年前完成。

德國總理蕭茲27日也宣布將興建兩座液化天然氣接收站，使德國除了俄國天然氣以外，也多了海運天然氣可以選擇，降低對俄國天然氣的依賴程度。