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戰爭的教訓 德提前在2035年達100%綠電 擺脫俄國勒索

中央社／柏林28日專電
俄羅斯天然氣公司的浮式儲存槽。（路透）
俄羅斯天然氣公司的浮式儲存槽。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭，德國受刺激而調整能源政策，擬提前在2035年前達成100%綠電的目標，以減少對俄羅斯天然氣的依賴。

歐洲各國高度仰賴從俄羅斯進口的天然氣，其中德國的依賴程度高達55%。不過，在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）眼中，天然氣不僅是單純的商品，也是用來勒索歐洲的地緣政治工具，近年不時出現斷氣或減少運量的情況，讓各國苦不堪言。

德國經濟暨能源部長哈柏克（Robert Habeck）批評，俄羅斯人為操作讓天然氣價格上漲，德國所有隸屬國營俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）的儲氣槽，也被計畫性地抽空。

普亭出兵烏克蘭，撼動歐洲安全秩序，同時迫使德國調整能源政策。德國國會27日為俄羅斯出兵舉行特別會議，哈柏克強調，能源供應就是國家安全，為減少對俄羅斯石油、天然氣和煤炭的依賴，他近日將提出新法，全力推動再生能源和綠色氫氣。

財政部長林德納（Christian Lindner）也表示，德國的能源安全規畫必須面對俄國入侵烏克蘭的新現實，再生能源不僅可確保能源供應，還能擺脫對外依賴，因此可稱之為「自由的能源」。

根據「南德日報」（Süddeutsche Zeitung）取得的草案，德國政府計畫修改「再生能源法」，準備在未來幾年大幅擴充風力和太陽能的發電容量，將原本2050年前完全依賴再生能源的目標，提前在2035年前完成。

德國是再生能源最發達的國家之一，2020年全年用電有46%來自風力、太陽能、生質能、水力等再生能源。

德國 俄羅斯 天然氣

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