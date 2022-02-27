27日試射飛彈 北韓：研製偵察衛星的重要試驗

朝中社28日報導稱，北韓國家宇宙開發局和國防科學院27日利用將搭載于偵察衛星的攝影機對地面進行拍攝並稱「此次試驗在研製偵察衛星領域重要意義。」圖為北韓所發表用該攝影機拍攝的韓半島地貌。路透

北韓 27日從平壤近郊朝日本海試射一枚彈道飛彈 。據北韓朝中社28日報導，北韓國家宇宙開發局和國防科學院27日針對偵察衛星開發工程計劃，進行了重要試驗。

朝中社稱，這次實驗利用將搭載于偵察衛星的攝影 機，對地面特定地區進行了垂直和傾斜攝影，實際檢驗了高解析度拍攝系統、數據傳輸系統和姿態控制裝置的特性、動作的準確性，「此次試驗在研製偵察衛星具有重要意義。」

朝中社並公開了27日試驗從空中拍攝到的朝鮮半島照片。北韓27日上午7時52分許從平壤市順安一帶，向日本海海域發射1枚彈道飛彈。據南韓軍初步研判其射程為準中程彈道飛彈，射高約620千米，射程為300公里左右，北韓可能以超大傾角發射，增加彈道高度。

南韓韓聯社指出，從朝中社公開的內容，北韓可能是將偵察攝影機安裝在彈道飛彈上進行航拍試驗，推測當偵察攝影機研製完成後，將安裝到正在研發的偵察衛星。

韓聯社分析指出，運營軍事偵察衛星是北韓去年1月在勞動黨第八次代表大會上提出的國防發展戰略核心目標之一。發射偵察衛星的運載火箭技術與洲際彈道飛彈（ICBM）的技術幾乎相同。如果北韓發射運載火箭，美國必定會將其視為洲際彈道飛彈試射。因此，北韓宣布這次試驗為研製偵察衛星測試攝影機，有意透過實際行動，暗示北韓將毀棄延遲（暫停）核子試驗和洲際彈道飛彈試射的承諾。

韓聯社並指出，北韓通常會在試射飛彈的隔日通過官媒公布其試射飛彈的種類和型號等資訊，但此次沒有相關內容，只表示為研製偵察衛星進行了重要試驗。