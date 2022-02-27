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從演員蛻變為戰時英雄 澤倫斯基成烏克蘭團結象徵

中央社／紐約26日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。Getty Images
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。Getty Images

不久前，即便是盟友都很難形容烏克蘭總統澤倫斯基深具「威嚴」，如今俄羅斯進犯，烏克蘭面臨近代史上最嚴峻危機，讓喜劇演員出身的他一舉蛻變為戰時英雄。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）上週末在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上發表戲劇性演說，警告歐洲盟國切勿「姑息」俄國。幾天後俄國全面攻擊烏克蘭，澤倫斯基發表全國演說，形容俄羅斯總統「普亭（Vladimir Putin）對烏克蘭和整個民主世界開戰」。

他接著說：「但我們知道烏克蘭人民的力量，你們不屈不撓，你們是烏克蘭人。」

綜合「紐約時報」（The New York Times）與美國有線電視新聞網（CNN）分析，演員澤倫斯基如今成為烏克蘭戰時總統，或許極少有人料到情勢會如此發展。

澤倫斯基在政壇發跡可回溯至烏克蘭電視劇「人民公僕」（Servant of the People），他在劇中飾演一位中學老師，靠著飆罵貪腐爆紅後，一路坐上總統大位。

在現實生活中，演員澤倫斯基也在電視劇完結篇上演1個月內，一舉躍上政壇高峰。

2019年4月，他以73%的高得票率，擊敗對俄國採取強硬立場的富商總統波洛申科（Petro Poroshenko）。澤倫斯基矢言打擊貪腐，會鎖定商業寡頭階級，並承諾要當個務實的總統，不讓烏克蘭再當「西方的貪腐夥伴」和俄國的小跟班。他也有信心能夠透過斡旋，為陷入親俄分離主義衝突多年的烏克蘭東部換得和平。

澤倫斯基獲得東部和南部強力支持，包括深陷衝突的烏東頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk），這兩州都有部分區域由親俄分離主義勢力控制，並已於21日獲俄羅斯承認獨立。而他當選時跟政治扯得上邊的經驗，只是在電視上扮演總統。

澤倫斯基上台後，外界持續質疑他是否準備好帶領烏克蘭度過險境，以及身邊的顧問是否專業，這些顧問很多是來自他之前的喜劇工作室Kvartal 95。

雖說烏克蘭國防團隊與軍隊仍備受尊崇，澤倫斯基也慢慢建立起自己的菁英管理團隊，但他身旁許多人上位時幾乎沒有管理經驗，遑論外交或作戰。

澤倫斯基的執政之路並不順遂，先是捲入被美國前總統川普施壓抹黑選舉對手─現任總統拜登與其兒子韓特（Hunter Biden）的醜聞，隨後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情接踵而至。結束烏東戰爭和根絕貪腐的選舉承諾都沒兌現。

本月24日，普亭宣布要讓烏克蘭「去軍事化、去納粹化」並發動進攻，頃刻澤倫斯基與他的團隊全被推上前線。他出人意料掌握住時機扮演好戰時總統角色，多次對面臨圍城的人民發表講話，適時鼓舞士氣。

澤倫斯基在開戰當天表示：「烏克蘭人民的未來掌握在每位公民手中。敵人已承受龐大損失，且之後損失會更大，他們進犯我們的國土，烏克蘭面臨來自北方、東方、南方和空中的攻勢。防禦奏效了。今天，軍隊和全國團結是烏克蘭國家地位的支柱。」

澤倫斯基也用俄語向俄羅斯民眾喊話，告訴對方兩國的差異「並不構成當敵人的理由」，烏克蘭「決心和平、平靜、公正地打造自己的未來」；身為猶太人的他還說烏克蘭人不是納粹，他的祖父曾為蘇聯軍隊效力。

「烏克蘭全球」雜誌（Ukraine World）編輯暨哲學家耶莫倫科（Volodymyr Yermolenko）指出，其實澤倫斯基「來自烏克蘭東部，說俄語，還用俄語做生意（指澤倫斯基的電視頻道Kvartal 95）」，但「烏克蘭社會改變了他」。

過去十年來，烏克蘭民族榮譽感、使用烏克蘭語的情況，以及對民主的信任感與親西方傾向與日俱增；相對的，對俄羅斯的信任感、對普亭威權政府的尊重則隨之遞減。

耶莫倫科表示：「俄國人原本期待他（澤倫斯基）會提出親俄政策，但他了解俄國人希望一切按照他們的條件走、對烏克蘭發號施令、否認烏克蘭。他當然會漸漸變成典型的烏克蘭愛國人士。」

在電視劇「人民公僕」結尾，澤倫斯基的角色說了一段台詞：「今天，我要用眾所期待的一句話來開場，我希望驕傲地宣布，烏克蘭終於團結起來…這是我們的勝利。」

此情此景似乎正在現實世界上演。正如烏克蘭反貪腐行動中心（Anticorruption Action Center）主任卡雷紐克（Daria Kaleniuk）所言：「烏克蘭人團結起來了，我們有同一個總統。」

卡雷紐克說，如今澤倫斯基「是總司令，烏克蘭軍隊聽從他的指揮，現在我們都支持他。不管有什麼批評說怎麼做會更好，他在戰爭中領導這個國家，眼下他的角色至關重要」。

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