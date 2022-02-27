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顧中國面子？冬奧剛落幕 北韓馬上試射飛彈

編譯中心／綜合26日電
北韓時間27日上午疑似發射一枚彈道飛彈。北韓上一次的飛彈試射是在1月30日，當時發射的是火星-12型中程彈道飛彈。（Getty Images）
北韓時間27日上午疑似發射一枚彈道飛彈。北韓上一次的飛彈試射是在1月30日，當時發射的是火星-12型中程彈道飛彈。（Getty Images）

日本海岸防衛隊27日表示，北韓疑似發射一枚彈道飛彈，這可能是自從北韓1月飛彈試射次數創紀錄後，所進行的首次試射。南韓合同參謀本部也通報北韓已經朝東方發射至少一枚「不明飛行物」，但沒有詳細說明。

距離3月9日南韓舉行關鍵總統選舉剩下不到兩周，人們擔心北韓可能會推進飛彈發展，而國際注意力則集中在俄羅斯入侵烏克蘭上。目前民調領先的南韓保守派候選人尹錫悅上周警告，北韓可能視烏克蘭危機為「一次發動挑釁的機會」。

北韓上一次的飛彈試射是1月30日，當時發射的是火星-12型(Hwasong-12)中程彈道飛彈，這也為試射短程飛彈創紀錄的1月畫下句點。北韓1月共有7度試射。

進入2月，可能因為中國主辦冬季奧運，北韓暫停試射活動，平靜一段時間後又動起來。而敏感的是，北韓官媒26日報導，中國國家主席習近平向金正恩強調，中國隨時可與北韓一起「在新局勢下」，穩定發展雙邊友好合作關係。報導說，這番話是回應金正恩先前對北京冬奧的祝賀。

而在北韓威脅下，南韓也加緊腳步提升防空飛彈相關技術，南韓多名消息人士透露，國防科學研究所（ADD）23日進行遠端地對空飛彈（L-SAM）試射，並取得成功。

韓聯社報導，遠端地對空飛彈是南韓型飛彈防禦系統的核心武器，運作目標為攔截50到60公里上空飛行的北韓飛彈，若部署完成，加上薩德系統、愛國者飛彈，將構築成南韓多層面防禦系統。

南韓遠端地對空飛彈試射成功。（圖翻攝自南韓國防科學研究所官網）
南韓遠端地對空飛彈試射成功。（圖翻攝自南韓國防科學研究所官網）

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