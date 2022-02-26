我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

白宮簽備忘錄 再撥3.5億軍援烏克蘭

南韓大選兩大黨難分伯仲 在野合推候選人破局添變數

編譯中心╱綜合25日電

南韓總統大選臨近，在野黨合推單一候選人的提議破局，讓選情更難以預測，執政黨共同民主黨候選人李在明及最大在野黨國民力量黨候選人尹錫悅的本周支持度差距再次縮小至誤差值範圍內。

南韓蓋洛普今天公布22日至24日對全國1000名選民進行調查結果，李在明支持度較上周增加4個百分點至38%，尹錫悅則下跌4個百分點至37%。

上周在南韓蓋洛普調查中以超過誤差值的差距領先的尹錫悅，一口氣跌至第2名，支持度時隔6周下跌；這也是李在明在該機構支持度調查中時隔4周再次超越尹錫悅。

南韓輿論分析，這次公布的民調進行時點在國民之黨候選人安哲秀宣布候選人單一化破局之後，可能受此影響。安哲秀支持度較上周上升1個百分點至12%，正義黨候選人沈相奵以4%支持度位居第4。

其中立場轉變最明顯的，正是被視為這次大選主戰場的20、30多歲年輕族群，20至29歲族群對李在明支持度較上周大增8個百分點，對安哲秀支持度也從21%上升至26%，與從32%下跌至26%的尹錫悅平分秋色。

30至39歲族群對李在明支持度從32%增至38%，對尹錫悅支持度從33%降至26%。60歲以上族群對尹錫悅支持度則都超過半數。

同樣在22至24日進行民調的Research View結果雖與蓋洛普相反，由尹錫悅的46%領先李在明的41%，但兩人差距較上周的9個百分點縮小至5個百分點；安哲秀則維持與上周同樣的7%支持度，沈相奵下跌1個百分點至2%。

24日公布的4項民調雖都由尹錫悅領先，但同樣可看出兩大黨候選人差距縮小的趨勢，皆呈現李在明上升、尹錫悅下降態勢，差距縮小至1到2個百分點，皆在民調誤差範圍內。

Realmeter調查結果由尹錫悅41.9%領先李在明40.5%，差距從4.2個百分點縮小至1.4個百分點；EMBRAIN PUBLIC等4家民調機構進行的全國指標調查結果為尹錫悅39%領先李在明37%，差距從9個百分點縮小至2個百分點。

Media Research在22至23日進行的民調結果，由尹錫悅43.2%領先李在明42.2%，差距從3.2個百分點縮小至1個百分點；Korea Research調查結果同樣是由尹錫悅（41.9%）領先，但與李在明（39.6%）差距從4個百分點縮小至2.3個百分點。

民調 南韓 民主黨

上一則

加婦求救誤傳3000多英里外英國同名城市 警30分鐘救援

下一則

俄羅斯版「絕命毒師」 2研究生殺教授溶屍藏陽台

延伸閱讀

南韓在野黨聯手破局 安哲秀大選「自己拚到底」

南韓在野黨聯手破局 安哲秀大選「自己拚到底」
南韓在野黨大選聯手破局 安哲秀將「選到底」

南韓在野黨大選聯手破局 安哲秀將「選到底」
南韓大選競選開跑 首日2工作人員陳屍活動用車

南韓大選競選開跑 首日2工作人員陳屍活動用車
工作人員陳屍車內 韓國總統候選人安哲秀行程喊停

工作人員陳屍車內 韓國總統候選人安哲秀行程喊停

熱門新聞

俄軍24日砲擊烏克蘭基輔附近。(美聯社)

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

2022-02-24 13:03
涉嫌為美國已故淫魔富豪艾普斯坦提供未成年少女的法國模特兒公司前老闆布呂內爾19日凌晨被發現在巴黎獄中上吊身亡。圖為布呂內爾(右)與艾普斯坦(中)和艾普斯坦女友麥斯威爾(左)一起搭機。取自推特。

法模特兒經紀人 也在獄中上吊亡 涉供少女給美淫魔

2022-02-19 19:20
抗議者舉著將希特勒與普亭並列的標語。(Getty Images)

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

2022-02-24 10:34
路透

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

2022-02-25 22:30
圖為白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko)(左)與普亭兩人，本月18日在莫斯科會面情形。（美聯社）

「親兄弟」反目 白俄羅斯加入俄軍攻打烏克蘭為哪樁？

2022-02-24 22:38
俄羅斯警告，如果芬蘭也想加入北約，將會面臨「嚴重的軍事和政治後果」。圖為俄國外交部發言人沙卡洛娃。美聯社

芬蘭是下個目標？俄國威脅：加入北約將面臨嚴重後果

2022-02-25 21:46

超人氣

更多 >
俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判

俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判
喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍

喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍
影／基輔街頭兩國激戰 烏國稱3500名俄士兵喪命

影／基輔街頭兩國激戰 烏國稱3500名俄士兵喪命
俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局
英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人

英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人