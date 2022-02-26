南韓大選兩大黨難分伯仲 在野合推候選人破局添變數

南韓 總統大選臨近，在野黨合推單一候選人的提議破局，讓選情更難以預測，執政黨共同民主黨 候選人李在明及最大在野黨國民力量黨候選人尹錫悅的本周支持度差距再次縮小至誤差值範圍內。

南韓蓋洛普今天公布22日至24日對全國1000名選民進行調查結果，李在明支持度較上周增加4個百分點至38%，尹錫悅則下跌4個百分點至37%。

上周在南韓蓋洛普調查中以超過誤差值的差距領先的尹錫悅，一口氣跌至第2名，支持度時隔6周下跌；這也是李在明在該機構支持度調查中時隔4周再次超越尹錫悅。

南韓輿論分析，這次公布的民調 進行時點在國民之黨候選人安哲秀宣布候選人單一化破局之後，可能受此影響。安哲秀支持度較上周上升1個百分點至12%，正義黨候選人沈相奵以4%支持度位居第4。

其中立場轉變最明顯的，正是被視為這次大選主戰場的20、30多歲年輕族群，20至29歲族群對李在明支持度較上周大增8個百分點，對安哲秀支持度也從21%上升至26%，與從32%下跌至26%的尹錫悅平分秋色。

30至39歲族群對李在明支持度從32%增至38%，對尹錫悅支持度從33%降至26%。60歲以上族群對尹錫悅支持度則都超過半數。

同樣在22至24日進行民調的Research View結果雖與蓋洛普相反，由尹錫悅的46%領先李在明的41%，但兩人差距較上周的9個百分點縮小至5個百分點；安哲秀則維持與上周同樣的7%支持度，沈相奵下跌1個百分點至2%。

24日公布的4項民調雖都由尹錫悅領先，但同樣可看出兩大黨候選人差距縮小的趨勢，皆呈現李在明上升、尹錫悅下降態勢，差距縮小至1到2個百分點，皆在民調誤差範圍內。

Realmeter調查結果由尹錫悅41.9%領先李在明40.5%，差距從4.2個百分點縮小至1.4個百分點；EMBRAIN PUBLIC等4家民調機構進行的全國指標調查結果為尹錫悅39%領先李在明37%，差距從9個百分點縮小至2個百分點。

Media Research在22至23日進行的民調結果，由尹錫悅43.2%領先李在明42.2%，差距從3.2個百分點縮小至1個百分點；Korea Research調查結果同樣是由尹錫悅（41.9%）領先，但與李在明（39.6%）差距從4個百分點縮小至2.3個百分點。