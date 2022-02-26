菲律賓人上街示威 籲阻小馬可仕掌權

5月菲律賓總統大選，馬可仕獨子小馬可仕當選機會大。上萬民眾25日走上街頭，呼籲阻止馬可仕家族復辟。（Getty Images）

36年前的今天，菲律賓人民不流血推翻馬可仕政權，但今年總統大選，馬可仕獨子小馬可仕當選機會大。成千上萬民眾今天走上街頭，呼籲阻止馬可仕家族復辟，以免專制再起。

1986年2月22日，數百萬菲律賓人在天主教會號召下齊聚乙沙大道（EDSA），以肉身抵擋坦克和軍隊，並於25日不流血推翻執政20年的前總統馬可仕（Ferdinand Marcos），被稱為「人民力量革命」。

時隔36年，今年5月9日菲律賓將舉行總統大選，小馬可仕（Bongbong Marcos）1月下旬民調 支持率高達六成，搭檔副手薩拉（Sara Duterte）是現任總統杜特蒂 （Rodrigo Duterte）長女，副總統選舉民調支持率也達五成，當選聲勢旺。

今天在乙沙大道的人民力量紀念碑旁，成千上萬民眾聚集紀念推翻馬可仕戒嚴統治，高舉「向馬可仕-杜特蒂說不」，並吶喊「別讓戒嚴再起」、「馬可仕是傀儡、獨裁者、法西斯主義者」，呼籲選民別讓小馬可仕、薩拉當選。

「菲律賓憂思藝術家」組織成員歐拉特（Don Olarte）認為，小馬可仕若掌權，菲律賓可能面臨貪污、掃毒戰殺戳、侵犯言論自由和外國資本入侵等現有問題的「加強版」。

菲律賓學生聯盟說：「對馬可仕和杜特蒂家族重回總統府的恐懼和質疑其來有自，因為歷史告訴我們，我們不想經歷過去曾發生的事，年輕一代不想為了馬可仕家族的財富而經歷流血、飢餓和死亡，犧牲他們的生活。」

此外，歐洲議會日前決議，「強烈譴責」杜特蒂「掃毒戰」相關的數千起法外處決和其他嚴重侵犯人權行為，並譴責馬尼拉當局對試圖揭露這些案件的人士，包括異議人士和記者的恫嚇和暴力行動。

另外，決議案敦促杜特蒂政府停止抹紅反對派人士，徹查「掃毒戰」相關所有法外處決案件，並尊重言論自由，停止迫害菲律賓所有獨立記者，包括諾貝爾和平獎得主瑞薩（Maria Ressa）。

菲律賓外交部發表聲明反擊：「譴責歐洲議會遭誤導，企圖透過決議案干涉菲律賓選舉過程，影響選舉結果以利於它選擇的（候選人）。」