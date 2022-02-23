普亭染指烏東 盤算走「克里米亞」或「喬治亞」模式

俄羅斯總統普亭終於動手，他簽署行政命令，承認烏東兩個分離地區「頓內次克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」為獨立國家。(美聯社)

俄羅斯總統普亭 日前簽署行政命令，承認烏東兩個分離地區「頓內次克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」為獨立國家。外界分析，普亭此舉打著兩套劇本進行。

普亭是下棋高手，俄國 承認這兩地獨立後，未來可能有兩種發展方向，一是像克里米亞，先獨立再公投，最後併入成為俄國的一部分。另一個可能是「喬治亞模式」，喬治亞境內的分離地區──南奧塞提亞、阿布哈茲，長年與喬治亞有糾紛，2008年俄國與喬治亞戰爭之後，俄國承認這兩個國家，並派維和部隊進駐，保護這兩個附庸小國，迄今14年，也還沒有併入俄國。

而這次簽署前有一段插曲：普亭召集國安會議所有大員，名為開會討論，實際上要大家公開逐個表態，避免事後有人反悔。雖然當中有人認為應採取「克里米亞模式」，但普亭仍自說自話，堅持支持兩國獨立。

事實上，「克里米亞模式」有其特殊背景，一是克里米亞戰略位置重要，也是俄國黑海艦隊母港；二是克里米亞是在五○年代赫魯雪夫當成禮物，送給當時的烏克蘭 加盟共和國。

如果採取「喬治亞模式」，俄國軍事企圖可能是有限的，不會想占領烏克蘭全境，僅限於控制這兩個獨立共和國；況且烏克蘭原本行政權就不及於這兩個地區，只是追認既成事實而已。

但此舉意味俄國撕毀「明斯克協議」，讓法德為外交斡旋主體的「諾曼第進程」正式夭折，也使得法國總統馬克宏提議的普亭與拜登峰會成為泡影。

美英法已緊急要求召開聯合國安理會，希望做出譴責決議，並要求經濟制裁。但俄國與中國是常任理事國，決議肯定通不過，經濟制裁將由美國協調西方國家來做，也許這次會要求亞洲國家加入。

值得注意的是中國會如何表態。中國國務委員暨外交部長王毅在慕尼黑會議強調三點：反對北約東擴、主張領土主權完整以及履行明斯克協議，現在明斯克協議已毀，要不要譴責俄國侵犯烏克蘭「領土完整」，將令北京陷入進退兩難困境。

未來局勢會有兩個可能走向，一是像俄喬戰爭之後，俄國有所得，西方也施加制裁，兩邊都有台階下，情況進入新平衡。但由於頓內次克和盧甘斯克部分地區由烏克蘭軍隊占領，可能引發俄烏兩國正規軍直接衝突，戰爭也許會擴大升級，把北約捲入。