我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

普亭染指烏東 盤算走「克里米亞」或「喬治亞」模式

記者 郭崇倫
俄羅斯總統普亭終於動手，他簽署行政命令，承認烏東兩個分離地區「頓內次克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」為獨立國家。(美聯社)
俄羅斯總統普亭終於動手，他簽署行政命令，承認烏東兩個分離地區「頓內次克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」為獨立國家。(美聯社)

俄羅斯總統普亭日前簽署行政命令，承認烏東兩個分離地區「頓內次克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」為獨立國家。外界分析，普亭此舉打著兩套劇本進行。

普亭是下棋高手，俄國承認這兩地獨立後，未來可能有兩種發展方向，一是像克里米亞，先獨立再公投，最後併入成為俄國的一部分。另一個可能是「喬治亞模式」，喬治亞境內的分離地區──南奧塞提亞、阿布哈茲，長年與喬治亞有糾紛，2008年俄國與喬治亞戰爭之後，俄國承認這兩個國家，並派維和部隊進駐，保護這兩個附庸小國，迄今14年，也還沒有併入俄國。

而這次簽署前有一段插曲：普亭召集國安會議所有大員，名為開會討論，實際上要大家公開逐個表態，避免事後有人反悔。雖然當中有人認為應採取「克里米亞模式」，但普亭仍自說自話，堅持支持兩國獨立。

事實上，「克里米亞模式」有其特殊背景，一是克里米亞戰略位置重要，也是俄國黑海艦隊母港；二是克里米亞是在五○年代赫魯雪夫當成禮物，送給當時的烏克蘭加盟共和國。

如果採取「喬治亞模式」，俄國軍事企圖可能是有限的，不會想占領烏克蘭全境，僅限於控制這兩個獨立共和國；況且烏克蘭原本行政權就不及於這兩個地區，只是追認既成事實而已。

但此舉意味俄國撕毀「明斯克協議」，讓法德為外交斡旋主體的「諾曼第進程」正式夭折，也使得法國總統馬克宏提議的普亭與拜登峰會成為泡影。

美英法已緊急要求召開聯合國安理會，希望做出譴責決議，並要求經濟制裁。但俄國與中國是常任理事國，決議肯定通不過，經濟制裁將由美國協調西方國家來做，也許這次會要求亞洲國家加入。

值得注意的是中國會如何表態。中國國務委員暨外交部長王毅在慕尼黑會議強調三點：反對北約東擴、主張領土主權完整以及履行明斯克協議，現在明斯克協議已毀，要不要譴責俄國侵犯烏克蘭「領土完整」，將令北京陷入進退兩難困境。

未來局勢會有兩個可能走向，一是像俄喬戰爭之後，俄國有所得，西方也施加制裁，兩邊都有台階下，情況進入新平衡。但由於頓內次克和盧甘斯克部分地區由烏克蘭軍隊占領，可能引發俄烏兩國正規軍直接衝突，戰爭也許會擴大升級，把北約捲入。

俄國 普亭 烏克蘭

上一則

受美國制裁波及 俄國超級富豪財富縮水320億

延伸閱讀

普亭侵烏自稱維和 川普讚：俄蠶食烏是「天才手法」

普亭侵烏自稱維和 川普讚：俄蠶食烏是「天才手法」
俄宣布建交頓內次克、盧甘斯克 可能擴大軍事介入範圍

俄宣布建交頓內次克、盧甘斯克 可能擴大軍事介入範圍
美財政部宣布 制裁2俄羅斯銀行與3名親普亭人士

美財政部宣布 制裁2俄羅斯銀行與3名親普亭人士
英國制裁俄羅斯5銀行3大亨 議員要求加大懲罰護台

英國制裁俄羅斯5銀行3大亨 議員要求加大懲罰護台

熱門新聞

涉嫌為美國已故淫魔富豪艾普斯坦提供未成年少女的法國模特兒公司前老闆布呂內爾19日凌晨被發現在巴黎獄中上吊身亡。圖為布呂內爾(右)與艾普斯坦(中)和艾普斯坦女友麥斯威爾(左)一起搭機。取自推特。

法模特兒經紀人 也在獄中上吊亡 涉供少女給美淫魔

2022-02-19 19:20
日本媒體報導，小室真子（左二）生活似乎頗拮据，圖為真子和新婚夫婿小室圭（左三）去年11月飛抵紐約。（歐新社）

真子前公主生活困頓？上皇后祖母可能出手接濟

2022-02-18 09:44
安德魯王子的性侵案件達成庭外和解。(美聯社)

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

2022-02-15 12:05
截至16日清晨為止，無論烏克蘭軍方或北約各國的情報單位都保持高度疑心，畢竟無法實證俄軍是否真有「撤退跡象」？或有多少兵力離開前線？圖為位於亞速海東側，俄軍集結調派的Su-34戰機部隊。 圖／MAXAR

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

2022-02-16 10:38
俄羅斯總統普亭。 美聯社

克宮：普亭將簽命令 承認烏東2共和國獨立

2022-02-21 13:29
安德魯王子（Prince Andrew）。美聯社

英媒:性侵案和解金1630萬美元 安德魯王子恐恥辱中度過餘生

2022-02-16 12:41

超人氣

更多 >
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中
陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創