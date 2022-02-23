紐時：烏克蘭恐現500萬難民 波蘭美軍設收容中心

由親俄勢力控制的烏東頓內次克省，部分居民22日抵達俄國車站準備避難。（美聯社）

美國國防部預估，若烏克蘭 遭「全面入侵」，多達100萬至500萬人恐淪難民。美軍第52空降師近5000名士兵上周抵達波蘭，現正與波蘭軍方合作設立緊急應對中心，準備收容難民。

紐約時報報導，拜登政府曾多次宣示，不會派遣美軍前往烏克蘭參與對俄作戰，也不會在當地執行拯救美國公民的任務；但美國與波蘭軍方已在波蘭多處軍事設施展開準備工作，並搭建帳篷準備收容大批難民。

如果美國的預估成真，歐洲將出現2015年敘利亞內戰後的「最大難民潮」。當年近百萬難民湧入歐洲，造成各國極右派政黨崛起，在歐洲政壇引發深遠影響。

美國國防部長奧斯汀18日在波蘭首都華沙表示，一旦俄軍入侵，「成千上萬流離失所的烏克蘭及各國人民可能越過邊境 進入波蘭。」20日被問及烏國危機是否可能升級為美俄軍事衝突，他回應，「我們會盡其所能保護我們的軍隊與波蘭的盟友，並避免衝突擴大。」波蘭官員則稱，他們正準備應對最糟的情況。

美國官員估計，俄羅斯已在烏克蘭周邊集結19萬大軍。美軍於19日將陸軍第2騎兵團史崔克中隊約1000名駐德士兵派往羅馬尼亞；空軍也增派10餘架戰機前往東歐，加強空中防禦。

目前，波蘭與羅馬尼亞分別約有9000與近2000名美軍地面部隊，人數較先前增加1倍多。而五角大廈 已要求美國境內的8500名部隊維持「高度戒備」，準備隨時前往東歐支援。

五角大廈發言人柯比強調，雖然部分美軍士兵可能在鄰近烏克蘭邊境的波蘭東部地區活動，但有一點非常明確，那就是美軍「並無將這些部隊派往烏克蘭的意圖、計畫或許可。那些士兵被派往波蘭，他們也只會待在波蘭」。