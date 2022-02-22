「准罪犯開戶」 瑞信被爆助協洗黑錢70年、逾1000億

瑞士信貸銀行傳讓超過3萬名客戶開戶藏錢，其中包含菲律賓前總統馬可仕夫婦。圖為馬可仕的妻子伊美黛。（路透資料照片）

本月初捲入販毒洗錢案的瑞士第二大信貸「瑞士信貸銀行」（Credit Suisse），20日被德國 媒體揭發自1940年代到2010年代，讓超過3萬名客戶開戶藏錢，其中包含人口販子、毒梟、洗錢犯、貪官汙吏等罪犯藏錢，還有梵蒂岡樞機主教、「香港 股壇教父」李福兆、菲律賓總統前馬可仕夫婦等人，金額超過1000億瑞士法郎（約1089.4億美元）。

一名吹哨者近日向德國南德日報揭露，70年間在瑞信的3.7萬個帳戶資料，指控瑞士銀行業的保密法「不道德」，表面上保障財務私隱，實際上只是瑞士銀行業與逃稅者合謀的幌子。

德媒將資料公布給非政府組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫 」（OCCRP）、紐約時報和英國 衛報等媒體。調查後發現，瑞信涉嫌協助洗黑錢，客戶包括買凶殺害黎巴嫰明星女友的埃及億萬富豪、埃及已故獨裁者穆巴拉克的兒子、香港前交易及結算所主席李福兆等。其中李福兆曾因收賄入獄，出獄後仍能開戶存入5900萬瑞士法郎（約6427.8美元）鉅款，可見瑞信根本不管存款是否為不法所得。

此外，其中一個隸屬梵蒂岡的帳戶被用來撥款3.5億歐元（約3.96億美元），對倫敦房地產作涉嫌欺詐的投資，包括樞機主教等多名被告正面臨刑事審訊。被指侵吞國庫多達100億美元的菲律賓前總統馬可仕和妻子伊美黛，也用假名開設戶口。

非政府組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫 」（OCCRP）表示，這是瑞士大型銀行歷來最大規模資料外洩案。

瑞信則發聲明「強烈否認」這些「指控和影射」，強調沒有涉及不法行為，指許多戶口都是陳年舊事。瑞信表示，其中約九成帳戶已被關閉或在關閉中，逾六成早於2015年前已關閉。

但據衛報報導，指這些戶口有三分之二是2000年起才開設，很多到2010年代仍運作，部分至今仍使用。

瑞信近來深陷醜聞，去年3月受到英國金融公司Greensill Capital破產影響，4筆價值約100億美元的基金被凍結；4月受到美國對沖基金Archegos遭平倉影響，損失約50億美元，還因為捲入非洲莫三比克一起貪腐醜聞，遭罰款4.7億美元。瑞信今年初還捲入為毒販洗黑錢案，正在審理。