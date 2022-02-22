我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將宣布對俄羅斯制裁 美駐聯合國大使：俄國需負責

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

義大利埃特納火山再爆發 濃煙衝天迫機場關閉

編譯中心／綜合21日電
義大利埃特納火山21日噴發出熔岩、濃煙和灰燼，在天空中留下大片火山灰雲。（美聯社）
義大利埃特納火山21日噴發出熔岩、濃煙和灰燼，在天空中留下大片火山灰雲。（美聯社）

義大利埃特納（Mount Etna）火山今天再次爆發，噴出濃煙與灰燼，迫使位於西西里島（Sicily）卡塔尼亞（Catania）的機場被迫暫時關閉。

中央社引述法新社報導，埃特納火山海拔高達3324公尺，是全球最活躍的火山之一，也是歐洲最高活火山，在過去50萬年期間頻繁爆發。

義大利國家地球物理與火山學研究中心（INGV）推文指出，這座火山噴發的灰雲，飄升至東南火山口上方10公里處。火山實時畫面顯示，一大團濃密的黑雲向東南方飄去。

位於這座火山附近的文森索貝里尼（Vincenzo Bellini）國際機場在今天午餐期間關閉約2小時，入境班機改在巴勒摩（Palermo）降落。

義大利民防機構表示，埃特納火山噴出的灰燼覆蓋了附近城鎮的道路、陽台及屋頂。

埃特納火山最近一次噴發是10日，當時有岩漿從火山口噴向夜空，場面令人印象深刻。從那時起，埃特納火山就一直處於高度活躍狀態。

INGV表示，先前已記錄到由溢出氣體引起的火山地震震顫頻率逐漸增加，這可能表明埃特納火山將發生另一次壯觀的熔岩噴發。

義大利 機場 火山噴發

上一則

驚… 印度媽為撿衣服 竟將兒懸吊10樓高空險丟命

下一則

伊朗稱核協議談判大有進展 以色列將向美提疑慮

延伸閱讀

義大利埃特納火山再爆發 灰燼濃煙迫使機場關閉

義大利埃特納火山再爆發 灰燼濃煙迫使機場關閉
北京冬奧閉幕 金牌榜中國第3 美第4 挪威16金蟬聯第一

北京冬奧閉幕 金牌榜中國第3 美第4 挪威16金蟬聯第一

習近平將出席北京冬奧閉幕 交接下屆主辦國義大利

習近平將出席北京冬奧閉幕 交接下屆主辦國義大利
新增確診和死亡下降 英國、義大利疫情持續趨緩和

新增確診和死亡下降 英國、義大利疫情持續趨緩和

熱門新聞

涉嫌為美國已故淫魔富豪艾普斯坦提供未成年少女的法國模特兒公司前老闆布呂內爾19日凌晨被發現在巴黎獄中上吊身亡。圖為布呂內爾(右)與艾普斯坦(中)和艾普斯坦女友麥斯威爾(左)一起搭機。取自推特。

法模特兒經紀人 也在獄中上吊亡 涉供少女給美淫魔

2022-02-19 19:20
安德魯王子的性侵案件達成庭外和解。(美聯社)

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

2022-02-15 12:05
日本媒體報導，小室真子（左二）生活似乎頗拮据，圖為真子和新婚夫婿小室圭（左三）去年11月飛抵紐約。（歐新社）

真子前公主生活困頓？上皇后祖母可能出手接濟

2022-02-18 09:44
截至16日清晨為止，無論烏克蘭軍方或北約各國的情報單位都保持高度疑心，畢竟無法實證俄軍是否真有「撤退跡象」？或有多少兵力離開前線？圖為位於亞速海東側，俄軍集結調派的Su-34戰機部隊。 圖／MAXAR

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

2022-02-16 10:38
俄羅斯總統普亭。 美聯社

克宮：普亭將簽命令 承認烏東2共和國獨立

2022-02-21 13:29
安德魯王子（Prince Andrew）。美聯社

英媒:性侵案和解金1630萬美元 安德魯王子恐恥辱中度過餘生

2022-02-16 12:41

超人氣

更多 >
帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世
Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增
新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對

新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對
普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」

普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」
CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險

CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險