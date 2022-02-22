義大利埃特納火山再爆發 濃煙衝天迫機場關閉

義大利埃特納火山21日噴發出熔岩、濃煙和灰燼，在天空中留下大片火山灰雲。（美聯社）

義大利 埃特納（Mount Etna）火山今天再次爆發，噴出濃煙與灰燼，迫使位於西西里島（Sicily）卡塔尼亞（Catania）的機場 被迫暫時關閉。

中央社引述法新社報導，埃特納火山海拔高達3324公尺，是全球最活躍的火山之一，也是歐洲最高活火山，在過去50萬年期間頻繁爆發。

義大利國家地球物理與火山學研究中心（INGV）推文指出，這座火山噴發 的灰雲，飄升至東南火山口上方10公里處。火山實時畫面顯示，一大團濃密的黑雲向東南方飄去。

位於這座火山附近的文森索貝里尼（Vincenzo Bellini）國際機場在今天午餐期間關閉約2小時，入境班機改在巴勒摩（Palermo）降落。

義大利民防機構表示，埃特納火山噴出的灰燼覆蓋了附近城鎮的道路、陽台及屋頂。

埃特納火山最近一次噴發是10日，當時有岩漿從火山口噴向夜空，場面令人印象深刻。從那時起，埃特納火山就一直處於高度活躍狀態。

INGV表示，先前已記錄到由溢出氣體引起的火山地震震顫頻率逐漸增加，這可能表明埃特納火山將發生另一次壯觀的熔岩噴發。