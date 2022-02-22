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貨輪滿載4000輛名車海上狂燒 損失估逾1.55億

編譯洪啟原／綜合外電
一艘載有約4000輛保時捷和賓利等豪華車的貨輪，16日在北大西洋失火連燒數日。（路透）
一艘載有約4000輛保時捷和賓利等豪華車的貨輪，16日在北大西洋失火連燒數日。（路透）

載運約4000輛福斯集團汽車的汽車運輸船Felicity Ace，16日發生起火意外後，火勢在上周末繼續延燒，在21日逐漸熄滅，原因可能是燒得差不多了，包含保時捷與賓利等名車疑燒成廢鐵。

風險解決方案業者Russel估算，Felicity Ace載運的貨品總價值為4.38億美元，其中4.01億美元與汽車相關產品有關，這樁起火事故預料造成至少1.55億美元的損失。

巴拿馬籍、噸位6萬噸的Felicity Ace，原定從德國開往美國，船上載著近4000艘汽車，包含1100輛保時捷和189輛賓利，都是福斯汽車旗下品牌，16日航行至大西洋中央、在葡萄牙外海亞速爾群島附近發生起火意外，當天22名船員便撤離，但直到上周末，火勢仍未能撲滅，原因包括船上的電動車電池起火，增添了滅火的複雜度，一直在大西洋接近葡萄牙屬地的亞速爾群島附近漂流。鋰電池起火無法只靠水撲滅。

路透21日報導，葡萄牙一名港務主管說，Felicity Ace的火勢已經逐漸熄滅，原因可能是船上的可燃材料所剩無幾。在船上火勢逐漸熄滅後，救火團隊與技術人員可望得以登船，準備把船拖到歐洲或巴拿馬。

接受委託搶救這艘運輸船的荷蘭海上救援團隊SMIT在20日表示，還不清楚船上火勢是否為電動車引起；一般認為電動車的鋰離子電池有起火疑慮。

起火原因將須花數個月才能釐清，但這是船隻載運電動車時首見的重大火警之一，可能引發未來該如何安全載運電動車的問題。

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