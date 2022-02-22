我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將宣布對俄羅斯制裁 美駐聯合國大使：俄國需負責

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

日本首相岸田文雄傳3月訪印度 強化合作抗中

編譯中心／綜合21日電

日本產經新聞報導，首相岸田文雄規畫在3月訪問印度，與印度總理莫迪會談，盼強化兩國合作實現「自由開放的印太地區」，防備中國威脅。

報導說，多名日本政府相關人士透露上述訊息，岸田將視疫情狀況，再對是否訪問印度做最後判斷。若岸田順利成行，將是2017年時任首相的安倍晉三訪印以來，時隔約5年再次有日本首相訪問印度。

報導指出，因應中國不斷嘗試以武力變更現狀，日本重視與亞洲民主大國印度的關係，兩國間領袖持續互相訪問。

今年是日本與印度建交70周年，雙方有意進一步強化關係，儘早舉行雙邊高峰會談。本月11日外務大臣林芳正在澳洲出席「四方安全對話」（Quad）外長會談時，便與印度外長蘇杰生達成共識，岸田將在適當的時期出訪印度。

日本前首相安倍晉三與菅義偉曾分別在2019年與2021年規畫訪問印度，但因當地治安狀況以及疫情擴大等因素取消。

岸田去年10月上任首相後，曾在去年11月出訪英國，參加聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）領袖級會議，訪印將成為其第2次出訪；此外岸田曾探詢出訪美國與澳洲，不過都因今年年初疫情擴大而未成行。

印度 日本 疫情

上一則

妙招？可悲？女網友假裝懷孕6月 報復劈腿前男友

下一則

澳洲議員開會「不雅舉動」 網友一面倒大罵：好噁

延伸閱讀

澳洲等5國準備好解封 陸續鬆綁入境或防疫管制

澳洲等5國準備好解封 陸續鬆綁入境或防疫管制
以色列下月開放「沒打疫苗」旅客入境 澳洲21日開國境

以色列下月開放「沒打疫苗」旅客入境 澳洲21日開國境
東京染疫死亡新高 上月逾千孕婦確診 僅2成能住院治療

東京染疫死亡新高 上月逾千孕婦確診 僅2成能住院治療
日媒民調 日相岸田內閣支持率45%創新低

日媒民調 日相岸田內閣支持率45%創新低

熱門新聞

涉嫌為美國已故淫魔富豪艾普斯坦提供未成年少女的法國模特兒公司前老闆布呂內爾19日凌晨被發現在巴黎獄中上吊身亡。圖為布呂內爾(右)與艾普斯坦(中)和艾普斯坦女友麥斯威爾(左)一起搭機。取自推特。

法模特兒經紀人 也在獄中上吊亡 涉供少女給美淫魔

2022-02-19 19:20
安德魯王子的性侵案件達成庭外和解。(美聯社)

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

2022-02-15 12:05
日本媒體報導，小室真子（左二）生活似乎頗拮据，圖為真子和新婚夫婿小室圭（左三）去年11月飛抵紐約。（歐新社）

真子前公主生活困頓？上皇后祖母可能出手接濟

2022-02-18 09:44
截至16日清晨為止，無論烏克蘭軍方或北約各國的情報單位都保持高度疑心，畢竟無法實證俄軍是否真有「撤退跡象」？或有多少兵力離開前線？圖為位於亞速海東側，俄軍集結調派的Su-34戰機部隊。 圖／MAXAR

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

2022-02-16 10:38
俄羅斯總統普亭。 美聯社

克宮：普亭將簽命令 承認烏東2共和國獨立

2022-02-21 13:29
安德魯王子（Prince Andrew）。美聯社

英媒:性侵案和解金1630萬美元 安德魯王子恐恥辱中度過餘生

2022-02-16 12:41

超人氣

更多 >
帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世

帶動古龍武俠熱 妻是首代「小龍女」 邵氏名導楚原去世
Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增
新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對

新冠病毒不再是焦點 公衛專家擔憂：下一波疫情將難以面對
普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」

普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」
CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險

CNN：美俄峰會對拜登是巨大風險