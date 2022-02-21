南韓在野黨聯手破局 安哲秀大選「自己拚到底」

南韓總統大選執政黨共同民主黨的候選人李在明19日在造勢活動上抬腿高踢展現活力。（歐新社）

南韓 將在3月9日舉行總統大選，在野黨「國民之黨」總統候選人安哲秀13日提議，在野黨共推單一候選人，當時最大在野黨「國民力量黨」總統候選人尹錫悅曾表示會考慮。不過，安哲秀20日召開緊急記者會表示，他至今未獲答覆，將獨力完成競選。

韓聯社報導，安哲秀說，合推單一候選人的初衷是為了克服政治環境單一，實現政黨輪替。他指出，尹錫悅並沒有做出任何回應，其所屬國民力量黨甚至有部分人士貶低和曲解提議的真實性，部分媒體還散布安哲秀將退選的假新聞。

南韓在野黨國民之黨總統候選人安哲秀曾提議在野黨共推單一候選人，但20日表示未獲國民力量黨總統候選人尹錫悅答覆，因此他將獨力完成競選。（歐新社）

此外，各黨候選人日前已正式展開競選活動，走遍全國造勢，而支持者也不受疫情 升溫影響，造勢會場處處可見人群聚集。

根據南韓蓋洛普18日發布的民調 ，15至17日對全國1007名選民進行調查的結果顯示，尹錫悅支持率較上周上升4個百分點，來到41%；李在明則下跌2個百分點，來到34%，兩人差距已超過民調誤差值。

一度被視為黑馬的安哲秀，本周支持度續跌至11%；正義黨候選人沈相奵則小升1個百分點至4%。

南韓總統大選國民力量候選人尹錫悅（前排左）19日在造勢活動上秀出他的招牌上勾拳動作帶動氣氛。（歐新社）

本屆大選被媒體評為史上「最反感」大選，兩大黨候選人在選民心中形象都不太好，醜聞比政見更受矚目，甚至連配偶子女都未能倖免。

南韓總統大選正義黨候選人沈相奵19日在造勢活動上向選民招手。（歐新社）

尹錫悅妻子先前爆出學歷造假，又被曝光與記者的私下通話紀錄，疑似介入丈夫競選活動；李在明妻子金惠景被爆料公器私用，不僅指使丈夫屬下處理私事，還涉嫌非法使用法人卡。