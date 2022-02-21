南韓在野黨聯手破局 安哲秀大選「自己拚到底」
南韓將在3月9日舉行總統大選，在野黨「國民之黨」總統候選人安哲秀13日提議，在野黨共推單一候選人，當時最大在野黨「國民力量黨」總統候選人尹錫悅曾表示會考慮。不過，安哲秀20日召開緊急記者會表示，他至今未獲答覆，將獨力完成競選。
韓聯社報導，安哲秀說，合推單一候選人的初衷是為了克服政治環境單一，實現政黨輪替。他指出，尹錫悅並沒有做出任何回應，其所屬國民力量黨甚至有部分人士貶低和曲解提議的真實性，部分媒體還散布安哲秀將退選的假新聞。
此外，各黨候選人日前已正式展開競選活動，走遍全國造勢，而支持者也不受疫情升溫影響，造勢會場處處可見人群聚集。
根據南韓蓋洛普18日發布的民調，15至17日對全國1007名選民進行調查的結果顯示，尹錫悅支持率較上周上升4個百分點，來到41%；李在明則下跌2個百分點，來到34%，兩人差距已超過民調誤差值。
一度被視為黑馬的安哲秀，本周支持度續跌至11%；正義黨候選人沈相奵則小升1個百分點至4%。
本屆大選被媒體評為史上「最反感」大選，兩大黨候選人在選民心中形象都不太好，醜聞比政見更受矚目，甚至連配偶子女都未能倖免。
尹錫悅妻子先前爆出學歷造假，又被曝光與記者的私下通話紀錄，疑似介入丈夫競選活動；李在明妻子金惠景被爆料公器私用，不僅指使丈夫屬下處理私事，還涉嫌非法使用法人卡。
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