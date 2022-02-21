送上千名未成年少女給美淫魔富豪 模特經紀人獄中上吊

涉嫌為美國已故淫魔富豪艾普斯坦提供未成年少女的法國模特兒公司前老闆布呂內爾，19日凌晨被發現在巴黎獄中上吊身亡。圖為布呂內爾(右)與艾普斯坦(中)和艾普斯坦女友麥斯威爾(左)一起搭機。（取材自推特）

涉嫌為美國已故淫魔富豪艾普斯坦 提供未成年少女的法國模特兒公司前老闆布呂內爾，19日凌晨被發現在巴黎獄中上吊身亡；他被關在單獨牢房，由於未被列入自殺觀察名單， 因此死前沒有監視錄影。艾普斯坦也是在獄中上吊身亡，引發有關他死因的各種陰謀論。

檢方表示，獄警在凌晨1時左右巡房時發現布呂內爾已死亡，檢方已展開司法調查，初步證據指向自殺。

英國 每日郵報報導，布呂內爾與艾普斯坦結為好友，曾提供超過1000名女性和少女給艾普斯坦享樂。根據法律文件，布呂內爾曾將法國的12歲三胞胎姊妹從巴黎送到美國，供艾普斯坦呈慾。

現年75歲的布呂內爾於2020年12月在法國戴高樂機場被捕，當時他原打算飛往塞內加爾，聲稱是去度假。布呂內爾被控性侵未成年少女，並涉嫌販運未成年少女，被關在巴黎南方的聖塔監獄 候審。聖塔監獄建於19世紀，以關押危險罪犯聞名。

布呂內爾以模特兒星探起家，曾是Karin Models模特兒公司的星探兼老闆，1999年BBC報導時裝業的濫用職權問題後，布呂內爾被逐出公司，之後移居美國。他在艾普斯坦的資助下成立模特兒公司「MC2」，並做為性販運的掩護。

艾普斯坦和布呂內爾接連死於獄中，目前被關在紐約布魯克林監獄內的艾普斯坦女友、英國名媛麥斯威爾的家人擔心她在獄中的安危。

麥斯威爾的弟弟受訪表示：「另一人在防備森嚴的監獄裡死亡，我非常震驚和困惑。」他說，儘管精神科醫師說他姊姊沒有自殺念頭，但獄方仍認為她有自殺風險，夜裡每15分鐘叫醒她一次，違反受刑人權利和人權。麥斯威爾因涉嫌販運未成年少女，去年12月被判罪名成立。

艾普斯坦2019年在獄中上吊引發陰謀論，因為他上吊時，監視他的監視器沒有打開。