我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

衣索比亞砸42億蓋10年 非洲最大水壩在爭議聲中發電

編譯中心／綜合20日電
水壩啟用，高掛衣索比亞國旗。（Getty Images）
水壩啟用，高掛衣索比亞國旗。（Getty Images）

耗時10年、斥資42億美元建造的衣索比亞水力發電大壩，今天在總理阿比（Abiy Ahmed）主持下正式啟用。

綜合媒體報導，衣索比亞在尼羅河興建「衣索比亞復興大壩」正式啟用，將成為非洲最大型的水力發電項目，預計發電量為5000百萬瓦。阿比今天致詞時形容這是「新時代的誕生」，並表示這座大壩受惠者不只是該國人民，還有鄰國兄弟姐妹。

大壩自2011年動工，因為攔截青尼羅河（Blue Nile）河水，在建造過程與下游國家蘇丹與埃及產生不少爭議。埃及境內飲水與灌溉97%仰賴尼羅河水，蘇丹也認為供水會受到此水壩影響；兩國一直促請衣索比亞就大壩的注水及運作達成具約束力的協議，但在非洲聯盟主持的談判仍沒有取得突破。

衣索比亞總理阿比20日主持「衣索比亞復興大壩」開始產電的慶祝儀式上發表演說，其背...
衣索比亞總理阿比20日主持「衣索比亞復興大壩」開始產電的慶祝儀式上發表演說，其背後即為復興大壩。（Getty Images）

阿比今日重申，大壩不會威脅到兩國的水源供應，並表示衣索比亞無意傷害人。

大壩共有13個渦輪機，目前僅一個運作中，官員表示，第二個渦輪將於數月內運作，預計整個大壩會在2024年全面運作。

衣索比亞為非洲人口第二多的國家， 世界銀行數據指出，該國電力短缺問題是非洲國家第二嚴重，約三分之二人口（約1.1億人）從未享受電力的便利。

上一則

就愛暖爐…萌貓爽躺睡翻 關機就怒瞪

下一則

南韓在野黨聯手破局 安哲秀大選「自己拚到底」

延伸閱讀

聖地牙哥野生動物園致力保育 白色犀牛、加州禿鷹驚艷

聖地牙哥野生動物園致力保育 白色犀牛、加州禿鷹驚艷

莫德納申請專利 慈善機構憂恐衝擊非洲疫苗生產

莫德納申請專利 慈善機構憂恐衝擊非洲疫苗生產
倡議多元化…不下雪國參賽 非洲僅6選手 比上屆少一半

倡議多元化…不下雪國參賽 非洲僅6選手 比上屆少一半
冬奧／歐美富國稱霸比賽 牙買加選手：我32歲才學滑雪

冬奧／歐美富國稱霸比賽 牙買加選手：我32歲才學滑雪

熱門新聞

涉嫌為美國已故淫魔富豪艾普斯坦提供未成年少女的法國模特兒公司前老闆布呂內爾19日凌晨被發現在巴黎獄中上吊身亡。圖為布呂內爾(右)與艾普斯坦(中)和艾普斯坦女友麥斯威爾(左)一起搭機。取自推特。

法模特兒經紀人 也在獄中上吊亡 涉供少女給美淫魔

2022-02-19 19:20
安德魯王子的性侵案件達成庭外和解。(美聯社)

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

2022-02-15 12:05
日本媒體報導，小室真子（左二）生活似乎頗拮据，圖為真子和新婚夫婿小室圭（左三）去年11月飛抵紐約。（歐新社）

真子前公主生活困頓？上皇后祖母可能出手接濟

2022-02-18 09:44
截至16日清晨為止，無論烏克蘭軍方或北約各國的情報單位都保持高度疑心，畢竟無法實證俄軍是否真有「撤退跡象」？或有多少兵力離開前線？圖為位於亞速海東側，俄軍集結調派的Su-34戰機部隊。 圖／MAXAR

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

2022-02-16 10:38
安德魯王子（Prince Andrew）。美聯社

英媒:性侵案和解金1630萬美元 安德魯王子恐恥辱中度過餘生

2022-02-16 12:41
巴拿馬籍貨輪船Felicity Ace當地時間16日下午失火。 （取材自葡萄牙海軍 ）

滿載福斯貨輪失火漂流 裝戴逾千輛保時捷、藍寶堅尼

2022-02-17 19:50

超人氣

更多 >
南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠
1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4
封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防

封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防
圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見

圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見
普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍

普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍