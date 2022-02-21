衣索比亞砸42億蓋10年 非洲最大水壩在爭議聲中發電

水壩啟用，高掛衣索比亞國旗。（Getty Images）

耗時10年、斥資42億美元建造的衣索比亞水力發電大壩，今天在總理阿比（Abiy Ahmed）主持下正式啟用。

綜合媒體報導，衣索比亞在尼羅河興建「衣索比亞復興大壩」正式啟用，將成為非洲最大型的水力發電項目，預計發電量為5000百萬瓦。阿比今天致詞時形容這是「新時代的誕生」，並表示這座大壩受惠者不只是該國人民，還有鄰國兄弟姐妹。

大壩自2011年動工，因為攔截青尼羅河（Blue Nile）河水，在建造過程與下游國家蘇丹與埃及產生不少爭議。埃及境內飲水與灌溉97%仰賴尼羅河水，蘇丹也認為供水會受到此水壩影響；兩國一直促請衣索比亞就大壩的注水及運作達成具約束力的協議，但在非洲聯盟主持的談判仍沒有取得突破。

衣索比亞總理阿比20日主持「衣索比亞復興大壩」開始產電的慶祝儀式上發表演說，其背後即為復興大壩。（Getty Images）

阿比今日重申，大壩不會威脅到兩國的水源供應，並表示衣索比亞無意傷害人。

大壩共有13個渦輪機，目前僅一個運作中，官員表示，第二個渦輪將於數月內運作，預計整個大壩會在2024年全面運作。

衣索比亞為非洲人口第二多的國家， 世界銀行數據指出，該國電力短缺問題是非洲國家第二嚴重，約三分之二人口（約1.1億人）從未享受電力的便利。