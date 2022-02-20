影／載逾千保時捷貨輪失火漂流 電動車電池燒 難滅火

荷蘭海上救援團隊SMIT搶救失火的貨櫃船Felicity Ace後，發現當中有大量電動車，導致滅火工作困難重重。（美聯社）

巴拿馬籍貨輪Felicity Ace 16日發生起火意外，由於船上有為數不少的電動車 ，導致滅火工作困難重重。

SMIT負責人20日表示，不清楚船上火勢是否由電動車引起，一般認為電動車的鋰離子電池有起火疑慮。但船上鋰離子電池已燃燒，使火勢迅速蔓延，且不能單獨用水撲滅，導致滅火難度升高。荷蘭海上救援團隊SMIT接受委託搶救這艘起火的貨櫃輪。

44,000 luxury cars were burned to the ground.

In the northeastern part of the Atlantic Ocean, the Felicity Ace cargo ship, bound for the United States with almost 4,000 luxury cars, caught fire.

The German newspaper Handelsblatt reported that 3,965 Porsche and other Volkswagen pic.twitter.com/pJzP1eWtix — ch' meg (@HowertnB) February 19, 2022

SMIT母公司、荷蘭疏浚與海事基礎建設供應商Boskalis發言人說：「部分汽車 是電動車，部分火勢源自於鋰離子電池持續燃燒。」Boskalis旗下另一家公司在長榮長賜輪去年擱淺蘇伊士運河 時協助脫困。

Boskalis發言人也說，SMIT將採用何種方式撲滅電動車電池的火勢，仍言之過早。

The Felicity Ace, a cargo ship carrying hundreds of vehicles including Porsches bound for the U.S., was left adrift in the mid-Atlantic following a fire #WSJWhatsNow pic.twitter.com/TPdXHKyL75 — The Wall Street Journal (@WSJ) February 18, 2022

噸位重達6萬噸的Felicity Ace，原定從德國開往美國，船上載著近4000艘汽車，包含1100輛保時捷和189輛賓利，都是福斯汽車旗下品牌。該貨輪仍在大西洋接近葡萄牙屬地的亞速爾群島附近漂流。

Felicity Ace的起火原因須花費數個月才能釐清，這無疑是船隻載運電動車時首見的重大火警，不禁使人思考，未來如何在海上安全載運這類汽車。