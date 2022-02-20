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影／載逾千保時捷貨輪失火漂流 電動車電池燒 難滅火

編譯洪啟原／綜合報導
荷蘭海上救援團隊SMIT搶救失火的貨櫃船Felicity Ace後，發現當中有大量電動車，導致滅火工作困難重重。（美聯社）
荷蘭海上救援團隊SMIT搶救失火的貨櫃船Felicity Ace後，發現當中有大量電動車，導致滅火工作困難重重。（美聯社）

巴拿馬籍貨輪Felicity Ace 16日發生起火意外，由於船上有為數不少的電動車，導致滅火工作困難重重。

SMIT負責人20日表示，不清楚船上火勢是否由電動車引起，一般認為電動車的鋰離子電池有起火疑慮。但船上鋰離子電池已燃燒，使火勢迅速蔓延，且不能單獨用水撲滅，導致滅火難度升高。荷蘭海上救援團隊SMIT接受委託搶救這艘起火的貨櫃輪。

SMIT母公司、荷蘭疏浚與海事基礎建設供應商Boskalis發言人說：「部分汽車是電動車，部分火勢源自於鋰離子電池持續燃燒。」Boskalis旗下另一家公司在長榮長賜輪去年擱淺蘇伊士運河時協助脫困。

Boskalis發言人也說，SMIT將採用何種方式撲滅電動車電池的火勢，仍言之過早。

噸位重達6萬噸的Felicity Ace，原定從德國開往美國，船上載著近4000艘汽車，包含1100輛保時捷和189輛賓利，都是福斯汽車旗下品牌。該貨輪仍在大西洋接近葡萄牙屬地的亞速爾群島附近漂流。

Felicity Ace的起火原因須花費數個月才能釐清，這無疑是船隻載運電動車時首見的重大火警，不禁使人思考，未來如何在海上安全載運這類汽車。

電動車 汽車 蘇伊士運河

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