影／載逾千保時捷貨輪失火漂流 電動車電池燒 難滅火

巴拿馬籍貨輪Felicity Ace 16日發生起火意外,由於船上有為數不少的電動車 ,導致滅火工作困難重重。

SMIT負責人20日表示,不清楚船上火勢是否由電動車引起,一般認為電動車的鋰離子電池有起火疑慮。但船上鋰離子電池已燃燒,使火勢迅速蔓延,且不能單獨用水撲滅,導致滅火難度升高。荷蘭海上救援團隊SMIT接受委託搶救這艘起火的貨櫃輪。

44,000 luxury cars were burned to the ground.

In the northeastern part of the Atlantic Ocean, the Felicity Ace cargo ship, bound for the United States with almost 4,000 luxury cars, caught fire.

