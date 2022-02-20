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日本3月重啟國境 產經記者實測入境：至少乾等8小時

編譯羅方妤／即時報導
日本政府宣布將在今年3月起重啟國境。日本產經新聞記者實測發現，他從飛機落地到離開機場大門前往居隔地點，至少花八個小時，令人懷疑機場檢疫量能是否能讓大量人員順利入境。路透
日本政府宣布將在今年3月起重啟國境。日本產經新聞記者實測發現，他從飛機落地到離開機場大門前往居隔地點，至少花八個小時，令人懷疑機場檢疫量能是否能讓大量人員順利入境。路透

日本政府宣布將在今年3月起重啟國境，來自感染風險不高的國家者，居隔期間可由7天縮短至3天，且每日入境人數上限也將增加。然而，日本產經新聞記者實測發現，他從飛機落地到離開機場大門前往居隔地點，至少花八個小時，且期間只分配到一個御飯糰，非常混亂，令人懷疑機場檢疫量能是否能讓大量人員順利入境。

產經新聞指出，日本是目前七大工業國集團（G7）中入境檢疫最嚴格的國家。這名記者本月10日至13日前往澳洲墨爾本採訪四方安全對話（Quad）外長會議，於13日早上7時降落在日本東京成田機場。

他指出，搭乘同班機的旅客落地後會排成兩排，並在智慧型手機上安裝三款防疫應用程式，並接受唾液採檢，簽下入境後隔離七天的切結書。但該名記者指出，就算檢測結果出爐，旅客還是要繼續等待防疫旅館安排和接駁巴士才能離開機場，且旅客直到要前往居隔設施前才知道要去哪裡隔離，這令入境旅客感到擔憂。

政府消息人士對此則表示，最花時間的環節是等待防疫旅館安排和接駁巴士，他們要考慮旅客各類狀況，包括是否抽菸、是否過敏及是否需要安排特製宗教餐點等。他們也說，成田機場和羽田機場等待時間長短因時段而異，平均等待時間是二至三小時，這名記者會等到八小時，是因為當天周日上午航班多，且每個航班的旅客也很多。

機場 日本 防疫

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