示威逾3周...渥太華數百警力清場 重新控制國會附近街道

渥太華示威者的子女18日前往下榻的酒店，為他們的卡車司機父親取藥。（路透）

在大批卡車和示威者占領加拿大首都渥太華市中心超過3周，以抗議政府對新冠疫情 施行的限制後，警方18日開始進行清場行動，一直持續到深夜。當局表示，截至今晚至少拘捕170人，拖走數十輛車，並已重新控制國會附近多條街道。警方表示過程中有少數人輕傷，並批評示威者蓄意安插兒童充當擋箭牌。

加拿大警方18日開始清場，一名男子 19 日從卡車中走出來。（美聯社）

18日出現許多緊張時刻。數百名警察 排成列隊，在狙擊手的監視和戰術車輛的支援下慢慢將示威者推離車輛，部分抗議者被拖下車，其他抵抗警方行動的人被拉到地上，雙手被反綁在背後。有4名主要的抗議發起者已被拘留，另有逾170名示威者被捕。

這些抗議者最初希望結束要跨境卡車司機強制接種疫苗的規定，但已逐漸演變成反政府和反總理杜魯多 的示威。

加拿大警方18日開始清場。（美聯社）

美聯社報導，渥太華代理警長貝爾說，有一名警察在任務中受輕傷，但沒有民眾受傷。

不過，據美國「新聞周刊」發布的一段現場片段影片，多名警員騎馬闖入了抗議人群，在撞倒數人後直接騎馬踩了過去。一名紅衣老婦人被撞倒在地，有人試圖上前協助卻被警察推開，命令他們立即離開，否則將被逮捕。美國福斯新聞記者發文宣稱，有消息指出這名婦人已在醫院死亡，但未獲證實。

警方表示，派出騎警目的是在警戒線和抗議者之間隔開空間，並稱沒有抗議者遭到踩踏，「據我們了解，一名抗議者摔倒，站起來然後走開了。」

警方並在推特指控部分示威者把孩子推到警方與示威據點之間，警方將把帶孩子往安全地方。貝爾表示，警方在示威現場見到孩子受如此傷害，「既震驚又詫異」。不少網友也批評示威家長的做法，同情孩子被當擋箭牌。

此外，有部分極右分子參與示威。杜魯多政府批評示威「非法」，14日動用「緊急狀態法」希望恢復社會秩序，等候國會通過。國會18日因警方行動暫停原定相關辯論，19日復會，預計21日晚表決。