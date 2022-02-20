北韓官媒喊經濟苦 金正恩卻被拍到豪華度假遊艇

金正恩12日出席平壤和盛地區1萬戶新建住宅開工典禮。（Getty Images）

北韓 因疫情封鎖邊境導致國內物資極度缺乏，民不聊生，但官方仍密集試射飛彈。領導人金正恩 對外仍塑造一片祥和景象，2月1日參加音樂會，12日出席平壤 新建住宅的動土典禮；然而這2行程間金正恩行蹤成謎，有美國衛星就拍到他在元山的海岸別墅前出現一艘豪華遊艇，懷疑他神隱期間都在此度假。

韓媒「中央日報」報導，從近期美國「Planet Labs」拍攝的衛星影像可以發現，一艘80公尺長的豪華遊艇於本月8日至9日出現在元山外海，直到11日才回到原來停泊處。該艘遊艇有數層樓，尾端甚至設有天空藍螺旋型滑水道，且備有奧運比賽規格的游泳池。

報導指出，懷疑是金正恩攜家帶眷前往元山的豪華別墅度假舒壓，並於9日搭乘豪華遊艇。美國專門分析北韓議題的媒體「NK News」報導，自從2020年夏天金正恩幫遊艇升級後，他就更常帶著家人和親信登船遊玩。據悉金正恩至少在元山坐擁3艘豪華遊艇。

金正恩一艘80公尺長的豪華遊艇設有滑水道、奧運規格比賽游泳池。（翻攝自Google Earth）

然而在這段期間，北韓官媒卻不斷提醒民眾「不斷惡化的經濟災難似乎看不見盡頭」，現在隨著金正恩的豪華遊艇曝光，和北韓平民的生活形成強烈對比。

另據韓媒「東亞日報」報導，金正恩在父親金正日80歲冥誕（2月16日）前不到平壤錦繡山太陽宮參謁、卻選擇造訪元山，恐怕是向南韓、美國釋出外交訊息的徵兆。

因為新浦造船廠距離金正恩的元山豪華別墅，車程只有1個半小時；新浦造船廠是北韓打造新型潛艦的重要海軍基地，用來試射潛射彈道飛彈（SLBM），推測未來恐怕有更頻繁的軍事動向。

此外，最近幾周出現在金正恩私人海灘上的還不只豪華遊艇，1月底時北韓也被發現在隔壁的海邊宮殿和高檔酒店處進行兩次導彈試驗。