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強烈風暴侵歐洲 已至少13死、英國40萬戶斷電

編譯中心／綜合19日電
英國北倫敦基爾伯恩公園路災損不輕，街頭滿布殘磚。（美聯社）
英國北倫敦基爾伯恩公園路災損不輕，街頭滿布殘磚。（美聯社）

強烈風暴尤妮絲日前侵襲歐洲多個國家，至少造成13人死亡，陸空交通大受影響，單在英國已有逾40萬戶停電，倫敦當局首次發出警告危及生命的「紅色警報」。

BBC報導，懷特島一處空曠地點測得每小時195公里陣風，改寫英格蘭最大風速紀錄。主要港口多佛港一度關閉，大部分火車暫停運作，倫敦希斯羅機場和蓋特威克機場有數百班航班取消，導致交通大混亂，有客機被拍到在強風中降落，險象環生。

英國氣象局持續對英格蘭中部、南部地區與威爾斯發布橙色警報，因為飛起的破碎瓦礫很可能對生命構成危險，建築物屋頂也可能被吹翻，電線可能被吹落。當局稍早曾對英格蘭南部和東部大多數地區及威爾斯南部發出罕見的紅色警報，目前已解除。

英國警方表示至少3人在風暴中死亡，包括倫敦一名30多歲女子駕車時被塌樹擊中身亡。東倫敦著名的O2千禧巨蛋屋頂被吹翻，出現了一個巨大開口，當局呼籲數百萬民眾不要出門。

尤妮絲也在荷蘭、比利時、德國和波蘭等國家帶來強風，荷蘭陣風風速一度高達每小時150公里，當局接報至少4人被塌樹壓死。比利時一名男子乘坐的小艇被吹翻溺斃，首都布魯塞爾出於安全考慮關閉森林、公園等場所，以防強風吹倒樹木造成傷亡。

英國 風暴 機場

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