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巴西里約山城暴雨引發洪水土石流 增至146死

中央社／巴西貝德羅保利斯19日綜合外電報導
2022 年 2 月 19 日，大雨淹沒了巴西貝德羅保利斯的書店後，在街上看到了數千本受損的書籍。Getty Images
2022 年 2 月 19 日，大雨淹沒了巴西貝德羅保利斯的書店後，在街上看到了數千本受損的書籍。Getty Images

巴西里約熱內盧州山城貝德羅保利斯（Petropolis）15日遭暴雨侵襲引發洪水和土石流災害，救難人員今天從土石堆中拉出更多具遺體，罹難人數攀升至146人，包括26名小孩。

法新社報導，救難人員在濃霧中利用鐵鏟和圓鍬在土石堆中挖掘，搜救作業邁入第5天，但找到更多倖存者的希望愈來愈渺茫。

在災區核心地帶，救難人員偶爾會吹響哨音，要求大家保持安靜仔細傾聽生命跡象。但當局表示，在此時間點鮮少有機會能找到15日暴雨侵襲的倖存者。

當天的大豪雨讓位於東南部山區的景色秀麗山城貝德羅保利斯的多條街道，頓時變成湍急河流，並在窮困山坡社區引發嚴重土石流災害。

官員表示，有24人獲救生還，但他們幾乎都是在悲劇發生最初幾個小時幸運獲救。里約熱內盧州警方表示，截至18日深夜仍有218人失聯。

與此同時，警方表示，尋獲的146具遺體當中，有91具已確認身分。

許多失聯者可能就在尚未確認身分的遺體當中，但失聯人數模糊不清，很難知悉確實罹難人數可能會攀升至多高。

18日搭乘直升機視察災區的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）表示，貝德羅保利斯遭受重創，宛如戰爭場景。

15日的暴雨是侵襲巴西一連串暴風雨的最新一起，專家指稱這些暴風雨因氣候變遷變得更劇烈。過去3個月內，至少198人因暴雨來襲喪命，主要是在東南部聖保羅州（Sao Paulo）、東北部巴伊亞州（Bahia）以及貝德羅保利斯。

暴雨 巴西 波索納洛

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