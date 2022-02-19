送上千女性和少女給淫魔 模特兒經紀人在法獄中上吊亡
涉嫌為美國已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）提供未成年少女的法國模特兒公司前老闆布呂內爾（Jean Luc Brunel），周六（19日）凌晨被發現在巴黎獄中上吊身亡，他被關在單獨牢房，由於他未被列入自殺觀察名單， 因此死前沒有監視錄影。艾普斯坦也是在獄中上吊身亡，引發有關他死因的各種陰謀論。
檢方表示，獄警在凌晨1點左右巡房時發現布呂內爾已死亡，檢方已展開司法調查，初步證據指向自殺。
英國每日郵報報導，布呂內爾與艾普斯坦結為好友，曾提供超過1000名女性和少女給艾普斯坦享樂。根據法律文件，布呂內爾曾將法國的12歲三胞胎姐妹從巴黎送到美國，供艾普斯坦呈慾。
現年75歲的布呂內爾於2020年12月在法國戴高樂機場被捕，當時他原打算飛往塞內加爾，聲稱是去度假。布呂內爾被控性侵未成年少女，並涉嫌販運未成年少女，被關在巴黎南方的聖塔監獄(La Sainte)候審。聖塔監獄建於19世紀，以關押危險罪犯聞名。
布呂內爾以模特兒星探起家，曾是Karin Models模特兒公司的星探兼老闆，1999年英國廣播公司（BBC）報導時裝業的濫用職權問題後，布呂內爾被逐出公司，之後移居美國，在艾普斯坦的資助下成立模特兒公司「MC2」，並做為性販運的掩護。
艾普斯坦和布呂內爾接連死於獄中，目前被關在紐約布魯克林監獄內的艾普斯坦女友、英國名媛麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）的家人擔心她在獄中的安危。
麥斯威爾的弟弟受訪表示：「另一人在防備森嚴的監獄裡死亡，我非常震驚和困惑。」他說，儘管精神科醫師說他姊姊沒有自殺念頭，但獄方仍認為她有自殺風險，夜裡每15分鐘叫醒她一次，違反受刑人權利和人權。麥斯威爾因涉嫌販運未成年少女，去年12月被判罪名成立。
艾普斯坦2019年在獄中上吊引發陰謀論，因為他上吊時，監視他的監視器沒有打開。
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