我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

日媒民調 日相岸田內閣支持率45%創新低

中央社／東京19日綜合外電報導
日本首相岸田文雄。 歐新社
日本首相岸田文雄。 歐新社

日本每日新聞跟社會調查研究中心今天公布最新民調，首相岸田文雄內閣支持率45%，較上次在1月22日所做調查下滑7個百分點，創岸田內閣從2021年10月上路以來新低。

岸田內閣這次不支持率為46%，較上次調查的36%上升10個百分點，導致這次民調支持率跟不支持率相去不遠。

談到岸田政府的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫對策，27%的受訪者給予正面評價，較上次的31%減少4個百分點；無法給予正面評價的受訪者為51%，較上次的39%增加12個百分點。另有22%的受訪者未置可否。

日本政府日前已決定延長17道府縣目前實施的「防止蔓延等重點措施」，民眾可能因目前的第6波疫情長期化而對政府有所不滿，導致岸田內閣支持率下滑。

不過，當被問到是否應該強化重點措施等防疫措施時，只有28%的受訪者認為應該強化，40%的受訪者認為應該放寬，另有26%受訪者認為維持現狀就好。

日本政府將從3月起放寬邊境管制，每天入境人數上限將從現在的3500人提高到5000人。

雖然Omicron變異株傳染力較強，但被認為相比其他變異株的重症風險較低，可能因此導致要求放寬管制的聲音較多。

有關日本疫苗接種進度是否太慢，63%受訪者認為太慢，29%受訪者不認為太慢。雖然岸田本人已宣示以每天接種百萬劑疫苗作為目標加速接種，但第3劑接種進度落後，也可能是這次民調支持率下滑的原因之一。

根據日本政府本月18日公布的最新疫苗接種進度，全境已有79%民眾完成兩劑疫苗接種，但只有人口總數12.6%的1600萬9146人完成第3劑接種。

日本 疫苗 民調

上一則

不聽拜登勸告 大敵當前 烏克蘭總統執意出國訪問

下一則

冬季風暴肆虐英國 民眾改上網看「飛機鬥強風」

延伸閱讀

日本調查：第3劑疫苗混打莫德納 抗體高於輝瑞

日本調查：第3劑疫苗混打莫德納 抗體高於輝瑞
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
旅中日本人遭捕或死於異鄉 日本抗議 要求中國放人

旅中日本人遭捕或死於異鄉 日本抗議 要求中國放人
英國出現Deltacron 當局標為重組變異株列入監控

英國出現Deltacron 當局標為重組變異株列入監控

熱門新聞

安德魯王子的性侵案件達成庭外和解。(美聯社)

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

2022-02-15 12:05
日本媒體報導，小室真子（左二）生活似乎頗拮据，圖為真子和新婚夫婿小室圭（左三）去年11月飛抵紐約。（歐新社）

真子前公主生活困頓？上皇后祖母可能出手接濟

2022-02-18 09:44
截至16日清晨為止，無論烏克蘭軍方或北約各國的情報單位都保持高度疑心，畢竟無法實證俄軍是否真有「撤退跡象」？或有多少兵力離開前線？圖為位於亞速海東側，俄軍集結調派的Su-34戰機部隊。 圖／MAXAR

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

2022-02-16 10:38
安德魯王子（Prince Andrew）。美聯社

英媒:性侵案和解金1630萬美元 安德魯王子恐恥辱中度過餘生

2022-02-16 12:41
英國、挪威、荷蘭和日本等五國11日跟進美國，呼籲公民盡快撤離烏克蘭。圖為俄羅斯與白俄羅斯展開為期10天軍演。（歐新社）

烏俄戰爭恐隨時爆發 英、挪、日等5國籲公民快撤

2022-02-11 20:12
阿富汗人12日在喀布爾舉標語喊口號，抗議美國總統拜登偷走阿富汗資產，分給911罹難者遺屬。（美聯社）

阿富汗人抗議拜登偷錢 把近千億阿富汗資產分給911遺屬

2022-02-12 10:01

超人氣

更多 >
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩
2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議