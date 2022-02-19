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兩風暴襲歐洲釀5死、60萬戶斷電 倫敦首度「紅色警報」

編譯中心／綜合18日電
30年最猛風暴襲西歐，風暴尤妮絲18日登陸英國威爾斯，巨浪衝擊波斯考爾海堤和燈塔。（美聯社）
30年最猛風暴襲西歐，風暴尤妮絲18日登陸英國威爾斯，巨浪衝擊波斯考爾海堤和燈塔。（美聯社）

兩股威力強大的風暴夾擊歐洲，17日奪走至少5條人命；風暴並於英國南部掀起強風巨浪，倫敦街道上幾乎空無一人。當局18日罕見對倫敦和西南部地區發布意味存在「生命危險」的紅色天氣警報。

波蘭警方表示，時速181公里的風暴達德利（Dudley）吹襲中西歐，在克拉科夫（Krakow）一個建築工地掀翻一台大型起重機，造成2人死亡、2人受傷；另外，西部地區一名男子也在這場風災中罹難。陣風嚴重破壞波蘭超過500棟房屋，吹倒數百棵樹木，並導致全國32萬4000戶家庭夜間無電可用。捷克超過30萬戶家庭停電，倒下樹木堵住道路和鐵路，導致多地交通中斷。

強風也席捲德國北部，部分地區淹水、停電，警方表示，2名汽車駕駛因樹木倒塌喪命；當地鐵公路通勤大受影響，漢莎航空（Lufthansa）也宣布取消服務至19日。此外，在漢堡市甚至有民眾記錄下渡輪船艙被大浪擊碎的驚悚畫面；畫面可見，這艘位在德國漢堡附近的渡輪在巨浪航行，下一秒只見大浪灌破玻璃，駕駛被巨浪沖倒，乘客們更是嚇呆，隨後趕緊往渡輪後方逃離。

德國一艘渡輪被達德利風暴掀起的大浪擊碎窗戶灌入船艙。（取材自推特）
德國一艘渡輪被達德利風暴掀起的大浪擊碎窗戶灌入船艙。（取材自推特）

在大西洋中部形成的風暴尤妮絲（Eunice），18日在英格蘭西南部的康瓦爾郡登陸，當地數以百計家戶停電；並導致愛爾蘭5萬5000戶家庭和商家斷電。

在尤妮絲吹襲下，英國威爾斯的阿伯里斯特威斯海濱18日受巨浪衝擊。（路透）
在尤妮絲吹襲下，英國威爾斯的阿伯里斯特威斯海濱18日受巨浪衝擊。（路透）

英國氣象局18日上午發出最高的紅色警告，納入英格蘭南部大部分地區和威爾斯部分區域，倫敦更是首次納入範圍。尤妮絲最大風速196公里，被英國氣象單位形容為30年威力最強的暴風雨。英相強生下令軍隊待命。

此外，強風在荷蘭導致3人受傷，1人為警察；比利時當局也發布警告；巨大強浪侵襲法國西北部不列塔尼海岸。穿越英吉利海峽的渡輪停駛，來自歐洲北部航空樞紐的航班也被迫取消，包括阿姆斯特丹史基普機場約300個航班停飛。

另一方面，巴西里約熱內盧州山城貝德羅保利斯（Petrópolis），自15日以來遭遇大雨襲擊，引發洪水和土石流後，迄今已造成至少129人死亡，失蹤人數上升至218人。到目前為止，近千人失去家園，流離失所，暫住在公立學校改裝的臨時收容所，接受社會救助、教育、衛生和民防等專業人員的支援。

風暴 英國 德國

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