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阿富汗男童卡深井2天「與爸對話支撐意志」 救出仍不治

編譯中心／綜合18日電
阿富汗發生男童意外掉進井中的事故，動員大批人力救援。（Getty Images）
阿富汗發生男童意外掉進井中的事故，動員大批人力救援。（Getty Images）

阿富汗南部偏遠村落一名男童意外掉進井中，受困兩天，搜救人員18日下午成功將他救出，但男童狀況不佳，稍早不幸身亡。

摩洛哥之前也發生一起男孩落井事件，營救行動舉世矚目，但男童最後不幸死亡。之後不到兩周，阿富汗扎布爾省蕭卡克村也有男童落井。當地官員說，井穴深25公尺，男孩大約是困在10公尺處。

早前，包括神學士（Taliban，又譯塔利班）政府的官員及網友上傳社群媒體的畫面顯示，名叫海達（Haidar）的男孩困在井裡，手臂與上半身還能活動。由於井內狹窄，小男童也難以動彈，更遑論讓身為成人的搜救隊員，因此搜救難度非常高

海達的父親趴在井口不斷和兒子對話，希望海達維持求生意志。父親喊話：「我的兒子你還好嗎？跟我說話別哭，我們正設法把你弄出去。」海達則以哀怨的語調回覆：「好，我會繼續說話。」搜救人員把攝影機綁在垂降至窄井的繩索，取得這段畫面。

搜救人員從地表某個角度，挖掘一道開口狹長的溝渠，試圖觸及至男孩受困處。

當地時間18日下午2時22分，阿富汗伊斯蘭酋長國（IEA）發言人公告搜救隊員已救出海達，但他狀況不佳。下午3時02分，IEA副總理秘書阿卜杜拉阿扎姆（Abdullah Azzam）透過推特公告不幸消息，表示「海達已離我們遠去」。

阿富汗發生男童意外掉進井中的事故，動員大批人力救援。（取材自推特）
阿富汗發生男童意外掉進井中的事故，動員大批人力救援。（取材自推特）

阿富汗 社群媒體 神學士

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