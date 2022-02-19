義大利渡輪航行突失火 288人急疏散、12人失蹤

一艘從希臘開往義大利的渡輪18日遇祝融，船上288人已有 278 人獲救，另有12人失踪。（Getty Images）

希臘港口警方表示，一艘懸掛義大利 國旗的渡輪今天在地中海愛奧尼亞海（Ionian Sea）起火燃燒，船上有237名乘客和51名船員。目前多數乘客、船員皆登上救援船疏散，有12人失踪。

一艘從希臘開往義大利的渡輪遇祝融，火舌竄出後迅速吞噬全船，畫面相當驚人。（翻攝自推特）

路透報導，183公尺長的渡輪「Euroferry Olympia」上有237名乘客和51名船員，從希臘西部最大的港口伊古邁尼察（Igoumenitsa）出發至義大利布林迪西港（brindisi）。

凌晨4時30分，渡輪航經希臘東北部科孚島一帶時，船身突然冒出火焰，附近的希臘海岸警衛隊和義大利財政衛隊隨即投入救援，乘客也在船員的領導下登上船隻逃生。大部分人員皆順利撤離，並被送往科孚港。

希臘海岸警衛隊最初表示，已有278人獲救，其中包括一名不在官方乘客名單上的人，另有12人失踪。

保加利亞外交部表示，船上有127名國民乘客名單，包括37名卡車司機；該國NTV電視台說，另外24人來自土耳其。ERT表示，乘客中有21名希臘人，希臘海岸警衛隊正在尋找12名失踪乘客，其中9名失踪者來自保加利亞。

警方說，已經派遣3艘拖船和3艘巡邏艇協助乘客離開渡輪。根據希臘海岸防衛隊的說法，起火原因還不清楚，並已展開調查。希臘媒體指出，火災從車庫開始蔓延，因此起因可能來自船上的冷藏貨車。