美國：伊朗核協議談判有實質進展 可能近日達共識

美國表示，為了挽救伊朗 核協議而在奧地利維也納舉行的談判已有「實質進展」，若伊朗「（對此事）展現認真態度」，可能數日內就會達成共識。

維也納會談於去年11月底重啟，目的在恢復伊朗2015年與英國、中國、法國、德國、俄羅斯等強權簽署的核協議；這次會談的直接參與方包括伊朗和前述5國，美國則以間接方式參與。

各國在這項協議下放寬對伊朗的制裁措施，以換取伊朗限制核計畫發展。美國原本也是協議簽署國之一，但前總統川普於2018年宣布退出，同時恢復制裁伊朗，導致伊朗開始逐步違反協議。

中央社報導，美國國務院 發言人昨天告訴法新社，談判在「上週出現實質進展」，「如果伊朗展現認真態度，我們就可以、也應該在數日內就恢復全面落實『聯合全面行動方案』（JCPOA，即伊朗核協議）達成共識。」

但發言人也說，若超過這段時間，恐讓恢復遵守協議的可能性陷入風險。

專家們認為，伊朗再過數週就能擁有足夠的可裂材料來打造核武，只是還需要一些更複雜的步驟才能製造真正的炸彈。

美國總統拜登 說，他願意重新加入核協議並放寬對伊朗的部分制裁，前提是伊朗恢復遵守協議下的承諾。

法國前天警告伊朗，接受新協議的時間已經不多了。法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）表示，伊朗只剩幾天時間可思考，若未達成協議，恐引發重大危機。

伊朗首席談判代表巴格瑞（Ali Bagheri）昨天推文說，各方「比以往任何時候都更接近達成共識」，但除非大家在所有事上意見一致，否則等於一無所成。他還呼籲其他談判方「實際一點」，是時候做出「重大決定」了。

伊朗也呼籲美國國會發聲明，保證美國政府會在維也納會談達成共識後恢復遵守核協議。