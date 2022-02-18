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加拿大卡車之亂燒3周 杜魯多動用緊急權力 警擬清場

中央社／渥太華17日綜合外電
卡車司機發起的抗議活動，阻塞加拿大首都街道3周。（美聯社）
卡車司機發起的抗議活動，阻塞加拿大首都街道3周。（美聯社）

由卡車司機發起的抗議活動阻塞加拿大首都街道3周，加國政府最終援引罕見使用的緊急權力因應，警方今天準備採取行動清場，目前已逮捕兩名抗議領袖。

法新社報導，渥太華警察局長貝爾（Steve Bell）告訴記者：「行動即將展開。我懇請待在那裡的人，全部上卡車…駛離市區街道。」

路透社報導，警方今晚逮捕數名抗議人士，包括兩名主要金主與籌畫者巴勃（Chris Barber）和利希（Tamara Lich）。

卡車司機發起的抗議活動，阻塞加拿大首都街道3周。（路透）
卡車司機發起的抗議活動，阻塞加拿大首都街道3周。（路透）

根據籌畫者在臉書（Facebook）上傳的影片，警官將巴勃戴上手銬，把他帶到警車後座。不久後，籌畫者的推特（Twitter）網頁也顯示，警方將利希逮捕到案，她被帶走時可聽見她說：「堅持下去」。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）遭批未能果斷終結抗議後，本周援引緊急狀態法（Emergencies Act）因應。此法賦予政府處理重大危機的全面權力。這是加拿大在承平時期第2度援引緊急狀態法。

反對跨越美國邊界須強制接種COVID-19疫苗的卡車司機，3周前發起「自由車隊」（Freedom Convoy）抗議活動，但他們的訴求後來擴大到涵蓋中止所有防疫管制，並有許多人提出更廣泛的反建制訴求。

在情勢最激烈的時候，「自由車隊」堵住6條美加邊境通道，包括連結加拿大安大略省溫莎市（Windsor）與美國密西根州底特律的關鍵貿易路線大使大橋（Ambassador Bridge）。

卡車司機發起的抗議活動，阻塞加拿大首都街道3周。（路透）
卡車司機發起的抗議活動，阻塞加拿大首都街道3周。（路透）

今天稍早，警方部署警力到加拿大國會周圍，當地有數以百計的大型貨車停靠。

貝爾說：「我們已經開始強化對示威活動周邊地區的部署。」他又說，通往渥太華市中心的通道將受到限制數天，以防更多人加入示威活動。

他又說：「我可以向大家保證，這周末的情況會跟過去3周截然不同。」

總理杜魯多在眾議院（House of Commons）捍衛援引緊急狀態法的決定。他在回應批評時說，此法不是用在動用軍隊對付抗議群眾，並否認限制了言論自由。

他說，援引緊急狀態法的目的只是在「因應當前威脅，讓局勢獲得全面控制」。他說：「非法封鎖與占據道路不是和平的抗議…他們必須停止。」

公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）說，渥太華的情勢「危險」。

貝爾16日晚間向示威群眾下最後通牒，要求他們離開現場，否則可能遭逮捕、卡車遭沒收。

他在聲明中矢言「奪回整個市中心核心地區與每個遭占據的空間」，同時警告「我們能合法且準備採取的一些手段，不會是渥太華以前看到的那種」。

然而，從昨晚到今天，卡車司機以鳴按喇叭回應，將加拿大國旗掛在曲棍球棍末端上大力揮舞，並高喊「要自由！」

加拿大先前僅啟動過緊急狀態法一次，是1970年由杜魯多父親、前總理皮耶‧杜魯多（Pierre Trudeau) 援引，以鎮壓綁架兩名官員並在蒙特婁引爆炸彈的魁北克分離主義者。

加拿大 緊急狀態 杜魯多

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