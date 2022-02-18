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人間慘劇…巴西土石流逾百死 出動冷凍貨車充當停屍間

編譯中心╱綜合17日電
巴西山城貝德羅保利斯遭遇土石流，造成至少104人死亡。(歐新社)
巴西山城貝德羅保利斯遭遇土石流，造成至少104人死亡。(歐新社)

巴西里約熱內盧山城貝德羅保利斯（Petropolis）15日下大豪雨引發洪患，造成至少104人死亡且可能持續增加，遺體甚至多到需要出動冷凍貨車充當臨時停屍間。全市進入公共災難狀態。

路透報導，救援人員連夜在瓦礫中尋找屍體，數十棟房屋被完全摧毀，貝德羅保利斯歷史中心部分街道柏油路被沖毀，交通中斷。

卡斯楚接受環球新聞訪問說：「貝德羅保利斯市降雨量超乎想像，災情畫面令人怵目驚心，實為人間慘劇。」

貝德羅保利斯15日下起暴雨，3個小時內降下258毫米雨量，接近今年1月全月降雨量，爆發洪水和土石流，多棟民宅被摧毀，估計有400多人流離失所，全城進入公共災難狀態，陷入停擺。

這場豪雨是當地自1932年以來記錄到的最大降雨量，恐怕還有更多遺體被埋在泥濘土石中。此外，因為死傷慘重，當地的殯儀館放不下這麼多遺體，相關單位還出動冷凍貨車到現場充當臨時停屍間。

令人更加擔心的是，當地時間17日上午出太陽，但當地天氣預報指出，當天下午後會再下大雨，未來數天更不排除會有更多降雨，災情恐進一步擴大。

洪水 暴雨 巴西

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