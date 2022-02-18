不忍看… 雪梨泳客遭大白鯊撕成兩半活吞 大海染成紅色

洲雪梨16日發生59年來第一起致命的鯊魚攻擊事件。遇害的男性泳客臨死前一邊高聲呼救、一邊奮力試圖擊退超過4公尺的巨大大白鯊，最後遭大白鯊活生生撕成兩半吃掉。(路透)

澳洲 雪梨16日發生59年來第一起致命的大白鯊攻擊事件，據報遇害的男性泳客臨死前一邊高聲呼救、一邊奮力試圖擊退超過4公尺的巨大大白鯊，但他最後就在驚恐的目擊者注視之下，遭大白鯊活生生撕成兩半吃掉。

A video has captured the horrific moment a swimmer was killed by a shark at a popular Sydney beach. video 2 pic.twitter.com/gD4FZcxpAZ — SAUNCUT (@SAUNCUT1) February 16, 2022

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BBC與澳洲每日郵報報導，這起事件發生在16日下午，死者當時正在雪梨東部的小灣海灘（Little Bay Beach）附近海泳，岸上則擠滿了數十名泳客、玩槳板的人士和磯釣民眾。數位目擊路人描述，因死者發出的震耳欲聾尖叫聲而注意到危險，卻只能束手無策又震驚地看著怪物大白鯊將他撕成兩半，「吞下部分身體」。

目擊者林托（Kris Linto）表示，死者當時在游泳 ，一條大白鯊就游過來發動攻擊，「我們聽到一聲大叫後轉過身去，看起來就像一輛車掉在水中，一道大浪花後就看到大白鯊了」。另一名在岩石上釣魚 的男子則回憶自己是怎麼看著泳客被拖下去，「太可怕了，我在發抖、一直嘔吐，這非常、非常令人不安」。

根據一位目擊者拍攝的事件過程影像，可見行凶大白鯊在海中翻來覆去，將受害者拖到水下，大海隨後被鮮血染紅，在岸邊引發恐慌，有一位漁民大喊「有人剛被大白鯊吃掉了」。當局兩小時後設法尋獲受害者的部分遺體，一名警官據報告訴同事，「影像清楚顯示一具遺體，半截身體被大白鯊帶走了」。

新南威爾斯省政府大白鯊專家研判，這是一條長「至少3公尺」的白鯊。當局17日持續出動騎著水上摩托車的救生員、直升機跟無人機巡邏與搜尋牠的下落，雪梨市則關閉大多數海灘，泳客也被禁止下水，受害者身分則尚未獲得指認。