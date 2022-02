不忍看… 雪梨泳客遭大白鯊撕成兩半活吞 大海染成紅色

澳洲 雪梨16日發生59年來第一起致命的大白鯊攻擊事件,據報遇害的男性泳客臨死前一邊高聲呼救、一邊奮力試圖擊退超過4公尺的巨大大白鯊,但他最後就在驚恐的目擊者注視之下,遭大白鯊活生生撕成兩半吃掉。

A video has captured the horrific moment a swimmer was killed by a shark at a popular Sydney beach. video 2 pic.twitter.com/gD4FZcxpAZ