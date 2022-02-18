我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

24小時砲擊親俄區29次 俄媒：烏動用重型武器

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

不忍看… 雪梨泳客遭大白鯊撕成兩半活吞 大海染成紅色

編譯周辰陽╱綜合17日電
洲雪梨16日發生59年來第一起致命的鯊魚攻擊事件。遇害的男性泳客臨死前一邊高聲呼救、一邊奮力試圖擊退超過4公尺的巨大大白鯊，最後遭大白鯊活生生撕成兩半吃掉。(路透)
洲雪梨16日發生59年來第一起致命的鯊魚攻擊事件。遇害的男性泳客臨死前一邊高聲呼救、一邊奮力試圖擊退超過4公尺的巨大大白鯊，最後遭大白鯊活生生撕成兩半吃掉。(路透)

澳洲雪梨16日發生59年來第一起致命的大白鯊攻擊事件，據報遇害的男性泳客臨死前一邊高聲呼救、一邊奮力試圖擊退超過4公尺的巨大大白鯊，但他最後就在驚恐的目擊者注視之下，遭大白鯊活生生撕成兩半吃掉。

來源：twitter

BBC與澳洲每日郵報報導，這起事件發生在16日下午，死者當時正在雪梨東部的小灣海灘（Little Bay Beach）附近海泳，岸上則擠滿了數十名泳客、玩槳板的人士和磯釣民眾。數位目擊路人描述，因死者發出的震耳欲聾尖叫聲而注意到危險，卻只能束手無策又震驚地看著怪物大白鯊將他撕成兩半，「吞下部分身體」。

目擊者林托（Kris Linto）表示，死者當時在游泳，一條大白鯊就游過來發動攻擊，「我們聽到一聲大叫後轉過身去，看起來就像一輛車掉在水中，一道大浪花後就看到大白鯊了」。另一名在岩石上釣魚的男子則回憶自己是怎麼看著泳客被拖下去，「太可怕了，我在發抖、一直嘔吐，這非常、非常令人不安」。

根據一位目擊者拍攝的事件過程影像，可見行凶大白鯊在海中翻來覆去，將受害者拖到水下，大海隨後被鮮血染紅，在岸邊引發恐慌，有一位漁民大喊「有人剛被大白鯊吃掉了」。當局兩小時後設法尋獲受害者的部分遺體，一名警官據報告訴同事，「影像清楚顯示一具遺體，半截身體被大白鯊帶走了」。

新南威爾斯省政府大白鯊專家研判，這是一條長「至少3公尺」的白鯊。當局17日持續出動騎著水上摩托車的救生員、直升機跟無人機巡邏與搜尋牠的下落，雪梨市則關閉大多數海灘，泳客也被禁止下水，受害者身分則尚未獲得指認。

澳洲雪梨一名男性泳客正在小灣海灘附近海泳，一條鯊魚就游過來發動攻擊。圖為庫吉海灘...
澳洲雪梨一名男性泳客正在小灣海灘附近海泳，一條鯊魚就游過來發動攻擊。圖為庫吉海灘所設的警告標誌。(新華社)

澳洲 游泳 釣魚

上一則

烏俄衝突一觸即發 白俄警告：若受威脅 將部署核武

下一則

英王室醜聞又一樁 查理基金會涉「金錢換勳爵」

延伸閱讀

撕成兩半後吞掉 澳洲雪梨發生近60年首起致命鯊魚攻擊

撕成兩半後吞掉 澳洲雪梨發生近60年首起致命鯊魚攻擊
澳洲關閉駐基輔使館 總理莫里森：俄中破壞穩定

澳洲關閉駐基輔使館 總理莫里森：俄中破壞穩定
澳媒：中國政治獻金意圖干預澳洲選舉不成

澳媒：中國政治獻金意圖干預澳洲選舉不成
北京對澳洲祭貿易制裁 布林肯：中國損失更甚

北京對澳洲祭貿易制裁 布林肯：中國損失更甚

熱門新聞

安德魯王子的性侵案件達成庭外和解。(美聯社)

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

2022-02-15 12:05
日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）和小室圭（右）去年成婚後脫離皇籍，改姓小室後隨夫婿赴美，如今卻傳出小室圭美國簽證出問題，恐將打包返日。(Getty Images)

旅美簽證出問題 日真子公主夫婦 恐從紐約打包返日

2022-02-10 09:28
截至16日清晨為止，無論烏克蘭軍方或北約各國的情報單位都保持高度疑心，畢竟無法實證俄軍是否真有「撤退跡象」？或有多少兵力離開前線？圖為位於亞速海東側，俄軍集結調派的Su-34戰機部隊。 圖／MAXAR

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

2022-02-16 10:38
媽媽生10個兒子後生下了女兒。圖／取自instagram

長子已經19歲 媽媽連生10個兒子後 39歲生下女兒

2022-02-09 14:50
安德魯王子（Prince Andrew）。美聯社

英媒:性侵案和解金1630萬美元 安德魯王子恐恥辱中度過餘生

2022-02-16 12:41
英國、挪威、荷蘭和日本等五國11日跟進美國，呼籲公民盡快撤離烏克蘭。圖為俄羅斯與白俄羅斯展開為期10天軍演。（歐新社）

烏俄戰爭恐隨時爆發 英、挪、日等5國籲公民快撤

2022-02-11 20:12

超人氣

更多 >
南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街
四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資
冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌
拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口

拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口
冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金