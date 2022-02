烏克蘭控烏東親俄分子砲擊幼稚園 造成2名老師腦震盪

烏克蘭 政府和烏東親俄分離主義分子17日互控率先開火攻擊對方。路透報導,烏克蘭政府指控分離主義分子砲火狂轟民宅,擊中盧甘斯克地區一間幼稚園。儘管砲擊沒有傷及正在上課的孩童,但造成兩名幼稚園老師腦震盪,及建築物嚴重受損。

美國「Buzzfeed News」目前派駐在烏克蘭的資深戰地記者米勒(Christopher Miller)推文表示,當地媒體和烏克蘭人權組織Proliska消息指出,這間幼稚園在17日早上9時慘遭砲擊,孩童當時正在上課。這場砲擊造成建築物嚴重受損,雖無造成孩童傷亡,但造成兩名老師腦震盪。

Russia-backed forces shelled the music room of a kindergarten in far-eastern Stanytsia Luhanska, Luhansk region, at 9am this morning, according to local reports, local city admin, & NGO Proliska. Children were present but unharmed. Two teachers said to have suffered concussions. pic.twitter.com/8zjX2OvatV