麥可傑克森。美聯社資料照片

醜聞爭議不斷的南韓 總統大選,竟扯出已故流行樂之王麥可傑克森(Michael Jackson)!

南韓流行民謠歌手安致煥(An Chi-hwan)最新單曲Lady Who Looks like Michael Jackson(貌似麥可傑克森的女士,暫譯)雖然沒有點名,但明眼人都知道指涉的是南韓保守派人民力量黨總統候選人尹錫悅的妻子金惠景。後者坦承動過整容手術,在總統大選中已是話題人物。

尹錫悅發表聲明痛批歌曲逾越言論自由的界線,「非常低俗,對麥可傑克森也是大不敬」。