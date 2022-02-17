我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／女子冰球金牌戰 加拿大3：2美國 復仇成功

開火？烏克蘭向烏東親俄區 發射迫擊砲彈、手榴彈

菲律賓總統候選人馬可仕：擬在南海部署軍艦

編譯中心╱綜合16日電

菲律賓15日晚間舉行首場總統候選人電視辯論會，10名候選人中僅4人參加。聲勢領先的候選人馬可仕表示，若當選將要在南海部署軍事，強調「不是對船隻開火」，而是在與中國的長期爭執中保衛國家海域。

馬可仕在電視辯論會中指出，想在南海這片具爭議性的戰略海域部署海軍軍艦或海岸防衛隊船隻，讓漁民自由捕撈漁獲。他強調不會優先考慮透過軍事手段來解決南海爭端，而會持續以「正確方式」奉行與中國接觸的政策。

他說：「我談到在那裡（南海）部軍的原因，是因為如此一來，政府在當地有了軍事部署，就能向中國展示我們正在防衛我們所認定的領海。」

南海長期存在爭議，周邊國家皆聲索主權，中國在南海部署軍事設施也屢遭菲律賓、馬來西亞、越南、汶萊投訴。

馬可仕形容菲律賓和長期防禦條約盟邦美國之間的關係特殊且「非常重要」，還說他在中美之間必須將要「非常謹慎地行事」。

菲律賓將於5月9日舉行總統大選，已故前總統老馬可仕獨子馬可仕目前民調領先。根據菲律賓智庫Stratbase上月底所作民調，64歲的馬可仕支持度高達五成，大幅領先第二名的現任副總統萊妮．羅布雷多(Leni Robredo)，她的支持度為19%。

馬可仕的競選搭檔是即將卸任的總統杜特蒂長女薩拉，菲律賓的總統和副總統分別透過投票產生。

民調 越南 投票

上一則

翻修老屋 赫見18公尺百年「隱藏版」壁畫

下一則

日韓星紐確診破頂 繼續與病毒共存

延伸閱讀

菲律賓開放免簽國旅客短期觀光 4天逾7千人入境

菲律賓開放免簽國旅客短期觀光 4天逾7千人入境
讀者來函：菲律賓裔美國人（二）

讀者來函：菲律賓裔美國人（二）
菲律賓8歲街童沒出生證明 點心舖助取得

菲律賓8歲街童沒出生證明 點心舖助取得
美派4「魚鷹」軍機 回收墜入南海的F-35C絕密部件

美派4「魚鷹」軍機 回收墜入南海的F-35C絕密部件

熱門新聞

媽媽生10個兒子後生下了女兒。圖／取自instagram

長子已經19歲 媽媽連生10個兒子後 39歲生下女兒

2022-02-09 14:50
日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）和小室圭（右）去年成婚後脫離皇籍，改姓小室後隨夫婿赴美，如今卻傳出小室圭美國簽證出問題，恐將打包返日。(Getty Images)

旅美簽證出問題 日真子公主夫婦 恐從紐約打包返日

2022-02-10 09:28
安德魯王子的性侵案件達成庭外和解。(美聯社)

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

2022-02-15 12:05
美國聯合航空驚傳頭等艙乘客遭性侵。路透

搭機遇鹹豬手？乘客稱在頭等艙遭性侵 警方逮人調查中

2022-02-09 12:34
截至16日清晨為止，無論烏克蘭軍方或北約各國的情報單位都保持高度疑心，畢竟無法實證俄軍是否真有「撤退跡象」？或有多少兵力離開前線？圖為位於亞速海東側，俄軍集結調派的Su-34戰機部隊。 圖／MAXAR

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

2022-02-16 10:38
英國、挪威、荷蘭和日本等五國11日跟進美國，呼籲公民盡快撤離烏克蘭。圖為俄羅斯與白俄羅斯展開為期10天軍演。（歐新社）

烏俄戰爭恐隨時爆發 英、挪、日等5國籲公民快撤

2022-02-11 20:12

超人氣

更多 >
三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春
冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？
巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳
遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產
台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲