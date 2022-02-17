菲律賓總統候選人馬可仕：擬在南海部署軍艦

菲律賓15日晚間舉行首場總統候選人電視辯論會，10名候選人中僅4人參加。聲勢領先的候選人馬可仕表示，若當選將要在南海部署軍事，強調「不是對船隻開火」，而是在與中國的長期爭執中保衛國家海域。

馬可仕在電視辯論會中指出，想在南海這片具爭議性的戰略海域部署海軍軍艦或海岸防衛隊船隻，讓漁民自由捕撈漁獲。他強調不會優先考慮透過軍事手段來解決南海爭端，而會持續以「正確方式」奉行與中國接觸的政策。

他說：「我談到在那裡（南海）部軍的原因，是因為如此一來，政府在當地有了軍事部署，就能向中國展示我們正在防衛我們所認定的領海。」

南海長期存在爭議，周邊國家皆聲索主權，中國在南海部署軍事設施也屢遭菲律賓、馬來西亞、越南 、汶萊投訴。

馬可仕形容菲律賓和長期防禦條約盟邦美國之間的關係特殊且「非常重要」，還說他在中美之間必須將要「非常謹慎地行事」。

菲律賓將於5月9日舉行總統大選，已故前總統老馬可仕獨子馬可仕目前民調 領先。根據菲律賓智庫Stratbase上月底所作民調，64歲的馬可仕支持度高達五成，大幅領先第二名的現任副總統萊妮．羅布雷多(Leni Robredo)，她的支持度為19%。

馬可仕的競選搭檔是即將卸任的總統杜特蒂長女薩拉，菲律賓的總統和副總統分別透過投票 產生。