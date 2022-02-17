曼谷英文從Bangkok正名 原本泰文翻成中文有79字

泰國 內閣15日通過皇家 學會提案，曼谷的英文名稱從Bangkok正名為Krung Thep Maha Nakhon，在泰國引起熱烈討論。泰國政府趕緊澄清，Bangkok仍會繼續使用，也會被承認。事實上，曼谷其實是全世界名字最長的城市，如果翻譯成中文，將會有79個字。

泰媒報導，泰國內閣昨天通過提案，將泰國首都曼谷的英文名稱從Bangkok正名為Krung Thep Maha Nakhon。不過新名稱不會馬上生效，將有專責委員會負責監督相關作業，並由外交部協助。

曼谷的英文Bangkok廣為外國人所知。Bangkok原先只是大曼谷的一個區域，2001年開始Bangkok成為大曼谷區的英文名稱。但泰國人稱呼曼谷不使用Bangkok，而是泰文的Krung Thep Maha Nakhon，有些更簡短的則稱Krung Thep。

曼谷的泰文原名非常長，Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Yuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit，是全世界名稱最長的首都。

它的意思是，「神京大都市，永恆的因陀羅寶石之城，永不可摧的因陀羅之城，世界上賦予九個寶石的宏偉首都，愉悅之城，充滿著像似統治轉世神之天上住所的巍峨皇宮，一座由因陀羅給予、毗濕奴建造的城市」。

曼谷英文名稱要正式更名為Krung Thep Maha Nakhon在泰國網路社群 掀起熱烈討論，多數人質疑Bangkok已經廣為周知，為什麼要改掉；有人罵政府「吃飽沒事幹」，但也有人贊成把Bangkok改掉，因為Bangkok聽起來和生殖器相關的笑話有關。