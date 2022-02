金正日80歲冥誕 北韓不閱兵改跳水上芭蕾、放煙火

為紀念已故領導人金正日80歲冥誕,北韓 許多慶祝活動陸續展開,但罕見沒有出現閱兵等軍事活動,只有音樂表演搭配煙火秀,同時還有水上芭蕾 。

16日的「光明星節」是北韓第二任最高領導人金正日的生日,也是國家重要節日之一。根據韓聯社報導,金正恩 15日率領黨員幹部出席,在革命聖地三池淵市金正日銅像前,向這位已故領導人致意。

莊嚴儀式中,站在銅像前的金正恩獻出手中的花,過程未發表任何言論,只有黨中央委員會書記李日煥宣示,未來百年內要將金日成與金正日的革命偉業代代相傳。

金正日80歲冥誕,北韓民眾向平壤萬壽山上已故領導人金日成(左)和金正日的銅像致敬。(美聯社)

報導指出,坐落在北韓兩江道東北部的三池淵市,北、西與中國吉林省接壤,緊鄰朝顯半島最高峰白頭山,被認為是金式家族的聖地,而三池淵市正好也是金正日的故鄉。

路透報導,金正日80周年冥誕當天,罕見沒有舉行任何軍事活動,只見得音樂表演伴隨煙火秀;另外,首都平壤當天也舉行水上芭蕾表演,一個個專業舞者在水中賣力演出,又是拋、又是翻,動作整齊畫一。

報導指出,這次重要慶典難得少了過去常見的軍事活動,上個月,北韓創紀錄連續試射達七次飛彈。根據消息人士透露,該國可能會利用4月15日即將到來的金日成110周年冥誕才進行重大軍事試驗。

North Korea marked the 80th birth anniversary this week of leader Kim Jong Un's late father, Kim Jong Il, with a swimming showcase in Pyongyang pic.twitter.com/pDIYFHnHbh