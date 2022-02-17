我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／女子冰球金牌戰 加拿大3：2美國 復仇成功

開火？烏克蘭向烏東親俄區 發射迫擊砲彈、手榴彈

金正日80歲冥誕 北韓不閱兵改跳水上芭蕾、放煙火

編譯中心╱綜合16日電
金正日80歲冥誕，北韓罕見不閱兵，平壤則有水上芭蕾表演。(Getty Images)
金正日80歲冥誕，北韓罕見不閱兵，平壤則有水上芭蕾表演。(Getty Images)

為紀念已故領導人金正日80歲冥誕，北韓許多慶祝活動陸續展開，但罕見沒有出現閱兵等軍事活動，只有音樂表演搭配煙火秀，同時還有水上芭蕾

16日的「光明星節」是北韓第二任最高領導人金正日的生日，也是國家重要節日之一。根據韓聯社報導，金正恩15日率領黨員幹部出席，在革命聖地三池淵市金正日銅像前，向這位已故領導人致意。

莊嚴儀式中，站在銅像前的金正恩獻出手中的花，過程未發表任何言論，只有黨中央委員會書記李日煥宣示，未來百年內要將金日成與金正日的革命偉業代代相傳。

金正日80歲冥誕，北韓民眾向平壤萬壽山上已故領導人金日成(左)和金正日的銅像致敬...
金正日80歲冥誕，北韓民眾向平壤萬壽山上已故領導人金日成(左)和金正日的銅像致敬。(美聯社)

報導指出，坐落在北韓兩江道東北部的三池淵市，北、西與中國吉林省接壤，緊鄰朝顯半島最高峰白頭山，被認為是金式家族的聖地，而三池淵市正好也是金正日的故鄉。

路透報導，金正日80周年冥誕當天，罕見沒有舉行任何軍事活動，只見得音樂表演伴隨煙火秀；另外，首都平壤當天也舉行水上芭蕾表演，一個個專業舞者在水中賣力演出，又是拋、又是翻，動作整齊畫一。

報導指出，這次重要慶典難得少了過去常見的軍事活動，上個月，北韓創紀錄連續試射達七次飛彈。根據消息人士透露，該國可能會利用4月15日即將到來的金日成110周年冥誕才進行重大軍事試驗。

來源：推特

典禮當天罕見沒有出現閱兵等軍事活動，只有音樂表演搭配煙火秀。(美聯社)
典禮當天罕見沒有出現閱兵等軍事活動，只有音樂表演搭配煙火秀。(美聯社)

北韓 芭蕾 金正恩

上一則

曼谷英文從Bangkok正名 原本泰文翻成中文有79字

下一則

安德魯「完了」恐恥辱度餘生 性侵和解金可能女王掏錢

延伸閱讀

冥誕前「金正日花」沒開 北韓花匠遭下放勞改營半年

冥誕前「金正日花」沒開 北韓花匠遭下放勞改營半年
北韓外務省：只有北韓將美本土納入導彈試射射程範圍

北韓外務省：只有北韓將美本土納入導彈試射射程範圍
最新衛星照曝光 北韓正籌備閱兵 或辦在4月太陽節

最新衛星照曝光 北韓正籌備閱兵 或辦在4月太陽節
最高紀錄 北韓1個月內第7度試射 疑是彈道飛彈

最高紀錄 北韓1個月內第7度試射 疑是彈道飛彈

熱門新聞

媽媽生10個兒子後生下了女兒。圖／取自instagram

長子已經19歲 媽媽連生10個兒子後 39歲生下女兒

2022-02-09 14:50
日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）和小室圭（右）去年成婚後脫離皇籍，改姓小室後隨夫婿赴美，如今卻傳出小室圭美國簽證出問題，恐將打包返日。(Getty Images)

旅美簽證出問題 日真子公主夫婦 恐從紐約打包返日

2022-02-10 09:28
安德魯王子的性侵案件達成庭外和解。(美聯社)

安德魯王子承認對方受害 與性侵原告和解

2022-02-15 12:05
美國聯合航空驚傳頭等艙乘客遭性侵。路透

搭機遇鹹豬手？乘客稱在頭等艙遭性侵 警方逮人調查中

2022-02-09 12:34
截至16日清晨為止，無論烏克蘭軍方或北約各國的情報單位都保持高度疑心，畢竟無法實證俄軍是否真有「撤退跡象」？或有多少兵力離開前線？圖為位於亞速海東側，俄軍集結調派的Su-34戰機部隊。 圖／MAXAR

俄軍「假撤兵」以退為進：普亭會承認烏東親俄區獨立？

2022-02-16 10:38
英國、挪威、荷蘭和日本等五國11日跟進美國，呼籲公民盡快撤離烏克蘭。圖為俄羅斯與白俄羅斯展開為期10天軍演。（歐新社）

烏俄戰爭恐隨時爆發 英、挪、日等5國籲公民快撤

2022-02-11 20:12

超人氣

更多 >
三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春
冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？
巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳
遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產
台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲