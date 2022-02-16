美俄為烏克蘭對峙 「制裁唬人」不敵「強勢梭哈」

15歲的烏克蘭小夥子阿諾帕（Mykhailo Anopa）擔心俄羅斯可能全面進攻烏克蘭，他加入其他弱勢家庭的男孩，一起替在東部前線抵禦親俄分離主義者的軍人挖壕溝。（Getty Images）

雖然美國國安顧問蘇利文警告，俄羅斯最快16日就會入侵烏克蘭 ，可是俄國 國防部發言人15日表示，部分部署在俄烏前線的部隊已開始返回駐地。這個消息尚待核實，卻是危機升高以來首次出現的好消息。

德國總理蕭茲15日會見俄羅斯總統普亭，轉達擬議中的和平方案，就是烏克蘭「芬蘭化」，讓烏克蘭接受俄國對其外交、國防政策有決定權，而烏克蘭不得加入北約，甚至不得加入歐盟。

德斡旋金援 烏態度放軟

蕭茲14日與烏克蘭總統澤倫斯基會談，就已提出烏克蘭「十年不加入北約」的妥協。北約不能說禁止烏克蘭加入，但延緩十年，可讓俄國放心。不過該提議不能由北約來說，因為這意味拜登 政府在這次危機中大輸特輸，所以必須由烏克蘭來說。

烏克蘭過去是絕不肯接受這個妥協，但現在資金外流、富豪逃亡、股匯市慘跌，已經破產的烏克蘭政府希望外界金援，所以咬牙接受，尤其這是由歐洲最有錢的德國提出，意味德國願意提供援助來穩定烏國經濟。

風聲是由烏克蘭駐英大使普萊斯塔可14日向BBC透露，表示由於俄國威脅和勒索，為了避免開戰，烏克蘭考慮「大幅讓步」，包括放棄2019年修憲中明訂要加入北約的條款。

雖然烏克蘭總統府馬上否認駐英大使發言，但澤倫斯基與德國總理蕭茲的聯合記者會上承認，烏克蘭被俄軍包圍，美國等盟友卻不肯派兵助戰，讓烏國處境艱難，未來要加入北約恐怕是一場夢。

另外一個往和平發展的跡象是，在蕭茲抵達莫斯科調停之際，俄國透露出願意談判解決與西方的對峙、結束部分軍演和邊境撤軍訊息。現在看起來是個四贏局面：普亭得到他所想要的北約退讓，美國也有下台階，歐洲避免戰火，而烏克蘭經濟獲得復甦機會。

其實美俄對峙，一開始就是一場「唬人」的梭哈牌戲，俄羅斯一開始就把手上所有籌碼推出去，在邊境布了十幾萬重兵，美國知道沒有繼續加碼就等於認輸，於是先派兵到烏克蘭周邊的北約國家，再把駐基輔大使館的外交官撤光，每天一警告，給大家的感覺是戰爭一觸即發。

美國認為加碼施壓可以唬住俄羅斯，讓普亭撤軍退兵，從而讓拜登在期中選舉前取得急需的外交勝利。拜登其實有兩位民主黨籍總統以為借鏡，一是半個世紀前，甘迺迪在古巴飛彈危機中逼退當時咄咄逼人的蘇聯，為他以及民主黨贏得超高聲望，二是柯林頓在期中敗選後，一九九五年在波士尼亞戰爭期間鼓動北約轟炸前南斯拉夫，讓他贏得總統連任。

如今拜登支持度低落，國內施政遭共和黨掣肘，對外向來是美國總統的特權，內政不足就用外交來補，拜登也想在外部危機中挽救聲望，讓民主黨在今年底期中選舉獲勝。

其實這個梭哈牌戲，一開始就注定美國必輸，拜登根本就不想軍事介入烏克蘭，不想美俄開戰，因為國內根本不支持。早在2014年俄烏戰爭時，芝加哥大學教授米夏摩就強調歐洲不再是美國戰略第一優先，烏克蘭更不是美國核心利益，卻是俄國的核心利益。

美國要以經濟制裁與俄羅斯的安全利益做交換，俄國根本不在乎，俄國駐瑞典大使說，「我們已經有太多經濟制裁了，才不甩新的制裁呢」。美國人認為經濟制裁會讓俄羅斯頭痛，殊不知俄國人想的是國家安全、歷史民族光榮，兩邊想的根本不是一回事。