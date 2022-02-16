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南韓大選競選開跑 首日2工作人員陳屍活動用車

編譯張佑生／綜合15日電
南韓總統大選競選活動15日起跑，執政黨候選人李在明在釜山活動。（美聯社）
南韓總統大選競選活動15日起跑，執政黨候選人李在明在釜山活動。（美聯社）

南韓第20屆總統選舉將於3月9日舉行，競選活動15日正式展開，各政黨總統候選人當天在全國各地向民眾展示下一屆政府的宏偉藍圖。執政黨「共同民主黨」總統候選人李在明在大邱進行遊說，而最大在野黨「國民力量黨」候選人尹錫悅則在大田造勢。

李在明強調，大邱離自己的故鄉安東很近，呼籲保守勢力較強的大邱和慶尚北道地區掀起新的變化。在此之前，李在明15日0時先在釜山港拉開競選活動的序幕。李在明於上班尖峰時段在釜山釜田站發表演說時表示，如果是好的政策，無論是洪準杓還是朴正熙的政策，自己都將予以推行，以此強調「實用政治」和「統合政府」的政策綱領。

尹錫悅則先前往國立首爾顯忠院進行參謁，然後前往首爾光化門和清溪廣場正式拉開競選活動的序幕。他說，凌駕於國民之上的「青瓦台時代」將告一段落，將開啟與國民同行的「光化門時代」。尤其是本次的總統選舉是審判腐敗與無能的選舉，我們必須取得勝利，實現政權交替。他表示，計畫將大田打造成南韓的行政首都。

南韓總統選舉將於3月9日舉行。圖為國民之黨候選人安哲秀，2月3日在首爾參加電視辯...
南韓總統選舉將於3月9日舉行。圖為國民之黨候選人安哲秀，2月3日在首爾參加電視辯論。（新華社）

國民之黨總統候選人安哲秀15日在大邱停留兩天，表示將解決青年問題和吃住等基本民生問題。不過他出師不利，競選陣營有兩名工作人員被發現陳屍於活動用車上，競選活動因此緊急喊停。

分別是70多歲及50多歲的兩名工作人員於南韓時間下午5時24分，被發現陳屍於競選遊覽車內，都已沒有心跳，但也沒有發現外傷。目前正在調查死因是否為一氧化碳中毒等。國民之黨稍早召開緊急記者會，宣布暫停所有競選活動，以事件善後為最優先事項，安哲秀也正趕往死者遺體暫時安置的醫院。

南韓 民主黨

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